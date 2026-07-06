A manhã desta segunda-feira (6) foi marcada pela neblina em Jundiaí. O nevoeiro denso tomou conta do céu e encobriu pontos mais altos, como prédios e a própria Serra do Japi. Para os próximos dias, máximas devem subir um pouco, mas o tempo só deve esquentar de fato na sexta-feira (10).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje a mínima não deve passar de 23°C. Na terça-feira (7), o céu estará encoberto ao longo do dia e os termômetros ficarão entre 12°C e 23°C. Na quarta-feira (8), será mais notável a amplitude térmica, que é a diferença entre a mínima e a máxima em um mesmo dia, com oscilação de 10°C a 23°C. Isso se acentua na quinta-feira (9), com mínima de 10°C e máxima de 24°C. Já na sexta-feira (10), a tendência é de que Jundiaí fique mais aquecida, com mínima de 14°C e máxima de 25°C.

Este frio se deve a uma frente fria que chegou a Jundiaí no fim de última semana. E, embora as temperaturas máximas subam ao longo desta semana, a tendência é de que as temperaturas amenas persistam ao longo deste mês, com novas quedas acentuadas.