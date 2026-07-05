A Prefeitura de Jundiaí se reuniu neste sábado (5) com representantes do Sebrae e do Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX) para discutir ações de incentivo à inserção de empresas da cidade no mercado internacional. O encontro teve como foco ampliar a divulgação do programa e aumentar a adesão de empreendedores locais interessados em exportar produtos e serviços.

Segundo a administração municipal, a articulação envolve a Assessoria de Relações Internacionais e a Unidade de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O PEIEX é uma iniciativa da ApexBrasil, executada em parceria com o Sebrae, e oferece consultoria e orientação técnica gratuitas a empresas que pretendem iniciar ou ampliar operações de exportação.

De acordo com os dados apresentados na reunião, a região de Jundiaí tem 125 vagas previstas no programa até junho de 2027. Até o momento, 67 empresas já participaram da qualificação, o que deixa 58 vagas ainda disponíveis para novos empreendedores interessados em aderir à iniciativa.