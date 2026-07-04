A Tarifa Social de R$ 1 no transporte coletivo de Jundiaí será aplicada neste domingo (5). A medida, adotada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), é realizada no primeiro e no terceiro domingo de cada mês com o objetivo de ampliar o acesso da população ao transporte público.
De acordo com a administração municipal, a operação dos ônibus seguirá a programação prevista para domingos e feriados. A frota será mantida durante todo o dia, sem alterações no horário da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo, marcada para as 17h.
A tarifa reduzida também poderá ser utilizada por quem pretende acompanhar o jogo na Praça Governador Pedro de Toledo, na região central da cidade. O local receberá mais uma edição da ação "Copa no Centro", com a instalação de um telão para a transmissão da partida.
Segundo a Prefeitura, a iniciativa integra o programa Centro da Gente, que promove atividades no centro de Jundiaí com o objetivo de estimular a ocupação dos espaços públicos e ampliar as opções de lazer para a população.