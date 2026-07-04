Jundiaí foi apontada entre os destaques nacionais na avaliação dos serviços de saneamento, segundo levantamento da Veritá Gov. A pesquisa, que mediu a percepção da população nas 25 maiores cidades brasileiras com até 400 mil habitantes, posicionou o município entre os primeiros colocados em indicadores ligados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e preservação ambiental.
No ranking, Jundiaí aparece em segundo lugar no indicador de proteção ambiental de rios, nascentes e áreas verdes. O município também ocupa a terceira colocação nos quesitos abastecimento e qualidade da água, além de coleta e tratamento de esgoto, de acordo com os resultados divulgados pela empresa responsável pelo estudo.
O prefeito Gustavo Martinelli afirmou que o resultado reforça a importância dos investimentos realizados no setor. “Nossa prioridade é fortalecer cada vez mais o saneamento em Jundiaí. Estamos investindo em obras, ampliando a infraestrutura e planejando o futuro para garantir água de qualidade, segurança no abastecimento e a expansão da coleta e do tratamento de esgoto. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, mas, acima de tudo, reforça nosso compromisso de continuar investindo para oferecer serviços cada vez melhores à população.”
Segundo o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, o desempenho é resultado das intervenções em andamento no sistema de saneamento. “A DAE está com obras de redes de água e esgoto nos quatro cantos de Jundiaí. São ampliações, substituições e novas implantações que fortalecem o sistema de abastecimento de água e de coleta de esgoto. Esse é o resultado do trabalho diário das nossas equipes e do planejamento para preparar Jundiaí para os próximos anos.”
A DAE informou que mantém o cronograma de investimentos em infraestrutura para ampliar a capacidade dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com o objetivo de fortalecer a segurança hídrica e atender à demanda do município nos próximos anos.