Jundiaí foi apontada entre os destaques nacionais na avaliação dos serviços de saneamento, segundo levantamento da Veritá Gov. A pesquisa, que mediu a percepção da população nas 25 maiores cidades brasileiras com até 400 mil habitantes, posicionou o município entre os primeiros colocados em indicadores ligados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e preservação ambiental.

No ranking, Jundiaí aparece em segundo lugar no indicador de proteção ambiental de rios, nascentes e áreas verdes. O município também ocupa a terceira colocação nos quesitos abastecimento e qualidade da água, além de coleta e tratamento de esgoto, de acordo com os resultados divulgados pela empresa responsável pelo estudo.

O prefeito Gustavo Martinelli afirmou que o resultado reforça a importância dos investimentos realizados no setor. “Nossa prioridade é fortalecer cada vez mais o saneamento em Jundiaí. Estamos investindo em obras, ampliando a infraestrutura e planejando o futuro para garantir água de qualidade, segurança no abastecimento e a expansão da coleta e do tratamento de esgoto. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, mas, acima de tudo, reforça nosso compromisso de continuar investindo para oferecer serviços cada vez melhores à população.”