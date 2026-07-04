Canadá e Marrocos fazem neste sábado (4), às 14h, em Houston, o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo reúne duas seleções que avançaram com campanhas consistentes e agora iniciam a disputa por um lugar entre os oito melhores do torneio.
A equipe canadense chega embalada após eliminar a África do Sul na fase anterior e tenta aproveitar o apoio da torcida para seguir viva na competição. Já Marrocos avançou depois de superar a Holanda e chega ao mata-mata impulsionado pelo bom desempenho ofensivo e pela força de seu setor de ataque.
O confronto abre a programação de sábado nas oitavas e coloca frente a frente duas seleções que fizeram campanhas competitivas desde a fase de grupos. A seleção marroquina tenta manter o embalo após a classificação, enquanto o Canadá aposta na solidez defensiva e no fator casa para avançar.
Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição do classificado será na prorrogação e, se necessário, nas cobranças de pênaltis.