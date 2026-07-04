06 de julho de 2026
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Canadá e Marrocos abrem oitavas da Copa

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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CARL DE SOUZA / AFP via Getty Images
Seleções se enfrentam neste sábado por vaga nas quartas de final da competição Mundial
Seleções se enfrentam neste sábado por vaga nas quartas de final da competição Mundial

Canadá e Marrocos fazem neste sábado (4), às 14h, em Houston, o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Mundo. O duelo reúne duas seleções que avançaram com campanhas consistentes e agora iniciam a disputa por um lugar entre os oito melhores do torneio.  

A equipe canadense chega embalada após eliminar a África do Sul na fase anterior e tenta aproveitar o apoio da torcida para seguir viva na competição. Já Marrocos avançou depois de superar a Holanda e chega ao mata-mata impulsionado pelo bom desempenho ofensivo e pela força de seu setor de ataque.  

O confronto abre a programação de sábado nas oitavas e coloca frente a frente duas seleções que fizeram campanhas competitivas desde a fase de grupos. A seleção marroquina tenta manter o embalo após a classificação, enquanto o Canadá aposta na solidez defensiva e no fator casa para avançar.  

Quem vencer garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição do classificado será na prorrogação e, se necessário, nas cobranças de pênaltis.  

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