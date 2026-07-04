Paraguai e França se enfrentam neste sábado (4), às 18h, na Filadélfia, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida vale vaga entre os oito melhores da competição e coloca frente a frente uma das favoritas ao título e uma das seleções que mais surpreenderam no mata-mata.

A França chega embalada após eliminar a Suécia com vitória por 3 a 0 na fase anterior. Com ataque forte e elenco recheado de estrelas, os franceses tentam confirmar o favoritismo e seguir firmes na briga pelo tricampeonato mundial.

Do outro lado, o Paraguai tenta manter a campanha histórica após despachar a Alemanha nos pênaltis. A seleção sul-americana mostrou competitividade e poder de reação para avançar ao mata-mata e agora busca mais uma surpresa diante dos atuais candidatos ao título.