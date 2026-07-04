A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, abastecimento e Turismo e da Secretaria de Cultura, realizou nessa sexta-feira (3) mais uma edição do Sexta no Paço. O evento reuniu, na tarde e noite de hoje, servidores, famílias e visitantes ao som de boa música, gastronomia de rua e um clima agradável que transformou o espaço em um grande ponto de encontro.
A banda Tios Brothers animou o público e a novidade desta edição conquistou quem permaneceu no evento: durante o intervalo do show e a partir das 20h, o DJ Ricardo Reis, do Esquadrão Flashback, colocou todo mundo para dançar ao som de clássicos dos anos 80 e dos tradicionais passinhos, levando muitas pessoas para a pista.
Entre os visitantes estavam Mirela de Souza e a filha Heloísa, que aprovaram a estrutura e a proposta do evento. “Eu achei muito legal. É tudo muito organizado, tem espaço para sentar, música ao vivo e a comida é muito boa. Além disso, é fácil de estacionar, então acaba sendo uma ótima opção para aproveitar a sexta-feira”, comentou Mirela. Heloísa também contou o que mais chamou sua atenção. “Eu gostei muito porque tem várias comidas que eu adoro”.
A família formada por Eric, Jeniffer e a pequena Mariana também participou pela primeira vez do Sexta no Paço e aprovou a experiência. “É uma iniciativa muito bacana. Tem bastante variedade de comidas, tanto doces quanto salgadas, e é uma opção diferente que a Prefeitura está proporcionando para a população. Também é muito legal ver esse espaço sendo ocupado pelas famílias”, destacaram.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, ressaltou que o sucesso de mais uma edição reforça o propósito do evento. “Cada edição fortalece ainda mais nosso propósito de levar o entretenimento mais perto da população e a ocupação dos espaços públicos para convivência e lazer, além é claro da valorização dos empreendedores locais. É muito gratificante ver famílias, amigos e servidores aproveitando esse ambiente, movimentando a economia e ocupando um espaço público de forma tão positiva”.