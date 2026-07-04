A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Agronegócio, abastecimento e Turismo e da Secretaria de Cultura, realizou nessa sexta-feira (3) mais uma edição do Sexta no Paço. O evento reuniu, na tarde e noite de hoje, servidores, famílias e visitantes ao som de boa música, gastronomia de rua e um clima agradável que transformou o espaço em um grande ponto de encontro.

A banda Tios Brothers animou o público e a novidade desta edição conquistou quem permaneceu no evento: durante o intervalo do show e a partir das 20h, o DJ Ricardo Reis, do Esquadrão Flashback, colocou todo mundo para dançar ao som de clássicos dos anos 80 e dos tradicionais passinhos, levando muitas pessoas para a pista.

Entre os visitantes estavam Mirela de Souza e a filha Heloísa, que aprovaram a estrutura e a proposta do evento. “Eu achei muito legal. É tudo muito organizado, tem espaço para sentar, música ao vivo e a comida é muito boa. Além disso, é fácil de estacionar, então acaba sendo uma ótima opção para aproveitar a sexta-feira”, comentou Mirela. Heloísa também contou o que mais chamou sua atenção. “Eu gostei muito porque tem várias comidas que eu adoro”.