Jundiaí recebeu nesta semana a visita de representantes das regiões metropolitanas de Campinas, Jundiaí e São Paulo para um encontro dedicado à discussão dos impactos e oportunidades da implantação do Trem Intercidades (TIC). O encontro reuniu encontro reuniu gestores públicos, movimentos sociais, setor produtivo e representantes da Caixa e de instituições de pesquisa para discutir como os municípios podem se preparar para as mudanças que o empreendimento trará ao longo dos próximos anos.

A passagem do grupo pela cidade reforçou o papel estratégico de Jundiaí no projeto, que vai além da redução do tempo de viagem entre Campinas e a capital paulista, envolvendo também a transformação urbana, a revitalização de áreas centrais, a ampliação do acesso à moradia e o desenvolvimento planejado ao longo do eixo ferroviário.

A secretária de Habitação Social de Jundiaí, Kelly Galbieri, destacou que o momento é estratégico para que as cidades iniciem esse planejamento de forma conjunta. “O Trem Intercidades representa uma transformação que vai muito além da mobilidade. Estamos falando de uma oportunidade para repensar o crescimento da cidade, fortalecer as regiões próximas às estações, ampliar o acesso à moradia e promover um desenvolvimento urbano mais equilibrado. Participar desse debate desde agora é fundamental para que Jundiaí esteja preparada para aproveitar esse potencial com planejamento e responsabilidade, sempre colocando a qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar”.

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