Jundiaí recebeu nesta semana a visita de representantes das regiões metropolitanas de Campinas, Jundiaí e São Paulo para um encontro dedicado à discussão dos impactos e oportunidades da implantação do Trem Intercidades (TIC). O encontro reuniu encontro reuniu gestores públicos, movimentos sociais, setor produtivo e representantes da Caixa e de instituições de pesquisa para discutir como os municípios podem se preparar para as mudanças que o empreendimento trará ao longo dos próximos anos.
A passagem do grupo pela cidade reforçou o papel estratégico de Jundiaí no projeto, que vai além da redução do tempo de viagem entre Campinas e a capital paulista, envolvendo também a transformação urbana, a revitalização de áreas centrais, a ampliação do acesso à moradia e o desenvolvimento planejado ao longo do eixo ferroviário.
A secretária de Habitação Social de Jundiaí, Kelly Galbieri, destacou que o momento é estratégico para que as cidades iniciem esse planejamento de forma conjunta. “O Trem Intercidades representa uma transformação que vai muito além da mobilidade. Estamos falando de uma oportunidade para repensar o crescimento da cidade, fortalecer as regiões próximas às estações, ampliar o acesso à moradia e promover um desenvolvimento urbano mais equilibrado. Participar desse debate desde agora é fundamental para que Jundiaí esteja preparada para aproveitar esse potencial com planejamento e responsabilidade, sempre colocando a qualidade de vida das pessoas em primeiro lugar”.
Novas perspectivas
Durante o encontro, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, explicou que a chegada do trem tende a devolver vida às áreas centrais das cidades, que ao longo das últimas décadas perderam movimento com a redução do transporte ferroviário de passageiros. “O trem traz mobilidade, mas também uma oportunidade de transformação urbana. Queremos que as pessoas voltem a morar e viver nas regiões centrais, com mais qualidade de vida, acesso aos serviços e desenvolvimento econômico. Mas isso exige planejamento para que a valorização dessas áreas também seja acompanhada por políticas habitacionais que promovam equidade”, afirmou.
Outro tema apresentado foi a criação da Plataforma Indutora de Políticas Habitacionais, conhecida como “Tinder da Moradia Sustentável”. A ferramenta, desenvolvida em parceria com o Centro de Estudos de Cidades – Laboratório Arq.Futuro do Insper, reunirá informações sobre áreas disponíveis, imóveis e demandas habitacionais, auxiliando os municípios na elaboração de políticas públicas mais eficientes.
A expectativa é que os 11 municípios diretamente atendidos pelo Trem Intercidades participem da iniciativa por meio de um Acordo de Cooperação Técnica. Além de Jundiaí, integram esse grupo São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas.