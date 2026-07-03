03 de julho de 2026
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RECURSO ESTADUAL

Jundiaí recebe R$ 10 mi para recapeamento e pavimentação de vias 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A verba está destinada à pavimentação e recapeamento de quatro importantes vias da cidade
A verba está destinada à pavimentação e recapeamento de quatro importantes vias da cidade

A Prefeitura de Jundiaí conquistou R$ 10 milhões em recursos do Governo do Estado de São Paulo para ampliar as obras de recapeamento e pavimentação no município. Os recursos, autorizados pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) e publicados no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (29), serão aplicados em serviços de recapeamento e reforço de pavimento asfáltico em importantes vias da cidade.

A conquista é resultado do trabalho de captação de recursos conduzido pelo prefeito Gustavo Martinelli, que esteve em reuniões com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Roberto Carneiro, para apresentar as demandas prioritárias de Jundiaí e solicitar investimentos voltados à melhoria da mobilidade urbana. “Essa é uma conquista importante para Jundiaí e demonstra que o diálogo institucional e a boa relação com o Governo do Estado geram resultados concretos para a população. Esses recursos permitirão ampliar os investimentos na recuperação da malha viária, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem circula diariamente pela cidade”, destaca Martinelli.

Os recursos serão destinados às seguintes intervenções:

  • Rua Prof. Albino Melo de Oliveira – reforço de pavimento asfáltico;
  • Rua do Retiro – recapeamento asfáltico e reforço de pavimento asfáltico;
  • Avenida Leonice Gualda Nunes – recapeamento asfáltico e reforço de pavimento asfáltico;
  • Rua Senador Bento Pereira Bueno – recapeamento asfáltico e reforço de pavimento asfáltico.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, ressalta que o investimento permitirá avançar no programa de recuperação das vias do município. “Estamos falando de um aporte significativo, que reforça o planejamento da Prefeitura para melhorar a infraestrutura viária. As intervenções foram definidas com base em critérios técnicos e beneficiarão importantes corredores de mobilidade, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, afirma.

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