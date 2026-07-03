A Prefeitura de Jundiaí conquistou R$ 10 milhões em recursos do Governo do Estado de São Paulo para ampliar as obras de recapeamento e pavimentação no município. Os recursos, autorizados pela Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) e publicados no Diário Oficial do Estado da última segunda-feira (29), serão aplicados em serviços de recapeamento e reforço de pavimento asfáltico em importantes vias da cidade.

A conquista é resultado do trabalho de captação de recursos conduzido pelo prefeito Gustavo Martinelli, que esteve em reuniões com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Roberto Carneiro, para apresentar as demandas prioritárias de Jundiaí e solicitar investimentos voltados à melhoria da mobilidade urbana. “Essa é uma conquista importante para Jundiaí e demonstra que o diálogo institucional e a boa relação com o Governo do Estado geram resultados concretos para a população. Esses recursos permitirão ampliar os investimentos na recuperação da malha viária, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para quem circula diariamente pela cidade”, destaca Martinelli.

Os recursos serão destinados às seguintes intervenções: