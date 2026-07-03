A Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta sexta-feira (3), por meio das Secretarias Municipais de Mobilidade e Transporte e de Infraestrutura e Serviços Públicos, as obras de reforma do Terminal Rami. A modernização dos terminais urbanos é uma ação que engloba sete equipamentos que passarão por revitalização, sendo o Rami o primeiro a receber as intervenções.

As obras visam proporcionar mais segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade aos usuários, qualificando a infraestrutura do transporte coletivo e aprimorando a experiência da população que utiliza o serviço diariamente.

Investimento

O custo estimado da revitalização do Terminal Rami é de R$ 3,3 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O Governo Federal destinou mais de R$ 69 milhões, por meio do PAC, para a revitalização dos sete terminais urbanos de Jundiaí. Os recursos também contemplam a construção de um novo terminal e a implantação de novos abrigos de ônibus.

Revitalização