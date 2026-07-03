A Prefeitura de Jundiaí iniciou nesta sexta-feira (3), por meio das Secretarias Municipais de Mobilidade e Transporte e de Infraestrutura e Serviços Públicos, as obras de reforma do Terminal Rami. A modernização dos terminais urbanos é uma ação que engloba sete equipamentos que passarão por revitalização, sendo o Rami o primeiro a receber as intervenções.
As obras visam proporcionar mais segurança, acessibilidade, conforto e funcionalidade aos usuários, qualificando a infraestrutura do transporte coletivo e aprimorando a experiência da população que utiliza o serviço diariamente.
Investimento
O custo estimado da revitalização do Terminal Rami é de R$ 3,3 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. O Governo Federal destinou mais de R$ 69 milhões, por meio do PAC, para a revitalização dos sete terminais urbanos de Jundiaí. Os recursos também contemplam a construção de um novo terminal e a implantação de novos abrigos de ônibus.
Revitalização
A obra contempla a reforma e a modernização dos sanitários, bilheteria, portarias e das salas administrativas, além da recuperação da pavimentação e da adequação do terminal às normas de acessibilidade. Também será promovida a renovação da infraestrutura do equipamento, com a implantação de novas instalações elétricas e hidrossanitárias, um novo Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, de uma nova rede de dados e lógica, de uma caixa d’água e de uma travessia elevada.
O projeto inclui ainda melhorias no sistema de drenagem de águas pluviais, a reforma para adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio e outras intervenções que tornarão o terminal mais seguro, moderno, acessível e eficiente para usuários, trabalhadores e demais pessoas que utilizam o transporte público.
“Melhorar a mobilidade urbana e qualificar o transporte público são prioridades da nossa gestão. A revitalização dos terminais é um passo importante para modernizar o sistema, oferecendo mais segurança, acessibilidade, conforto e eficiência aos usuários. Com essas melhorias, vamos proporcionar mais qualidade no serviço e beneficiar os mais de 90 mil passageiros que utilizam o transporte coletivo diariamente em Jundiaí”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Segundo a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, a reforma de todos os terminais será realizada com o menor impacto possível na operação do transporte público. “Contamos com a compreensão dos nossos munícipes durante a execução das obras”, disse Ana Paula.