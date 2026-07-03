A Linha 7-Rubi sofrerá intervenções na infraestrutura do sistema de sinalização neste domingo. A ação faz parte do conjunto de em andamento para ampliar a segurança, a confiabilidade e a eficiência da operação ferroviária.

Os trens irão operar com restrição de velocidade entre as estações Perus e Franco da Rocha, das 7h às 15h. Durante o período, o tempo de viagem da linha terá um acréscimo aproximado de 10 minutos. Diante do jogo do Brasil, haverá reforço na circulação de trens antes e após a partida para atender à demanda de passageiros.

LEIA MAIS: