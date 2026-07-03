A Linha 7-Rubi sofrerá intervenções na infraestrutura do sistema de sinalização neste domingo. A ação faz parte do conjunto de em andamento para ampliar a segurança, a confiabilidade e a eficiência da operação ferroviária.
Os trens irão operar com restrição de velocidade entre as estações Perus e Franco da Rocha, das 7h às 15h. Durante o período, o tempo de viagem da linha terá um acréscimo aproximado de 10 minutos. Diante do jogo do Brasil, haverá reforço na circulação de trens antes e após a partida para atender à demanda de passageiros.
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Por esse motivo, durante toda a operação, das 4h à meia-noite, os intervalos entre os trens serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 25 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.
Também haverá reforço no efetivo de agentes de atendimento e segurança nas estações e nos trens, além de monitoramento em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) para ajustes operacionais, sempre que necessário.
De acordo com a TIC Trens, os passageiros devem ficar atentos aos avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.