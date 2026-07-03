Segundo o Ipem-SP, o objetivo é verificar se a leitura dos radares está em conformidade com a velocidade permitida na via pública, bem como se a velocidade do veículo que o radar registra está correta e de acordo com a legislação.

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) fará no domingo (5) a verificação metrológica em radares instalados na cidade de Jundiaí. A ação do órgão, que é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e delegado ao Inmetro, terá início às 8h, nos seguintes endereços:

Conforme a portaria Inmetro 158/2022, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A obrigatoriedade da fiscalização do Ipem-SP também é feita para manter a relação de confiança entre o cidadão e o governo.

Os radares de velocidade têm o objetivo de reforçar a segurança viária por meio do monitoramento constante de vias e rodovias, prevenindo acidentes e contribuindo para a proteção do cidadão, fazendo com que os condutores respeitem o limite de velocidade permitido.

Verificação

A ação será realizada pela equipe de fiscalização da regional em Campinas. De acordo com o Ipem-SP, a verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento. Em caso de chuva, a verificação é cancelada.

Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando há reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro. Em caso de excesso de velocidade, para aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo Ipem-SP.

Em 2025, o Ipem-SP verificou 8.624 radares nos 645 municípios que compõem o Estado de São Paulo.