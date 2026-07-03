A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está com inscrições abertas para o programa de ‘Inovação em Saúde’ 2026/2027, iniciativa voltada à seleção de startups que desenvolvem soluções tecnológicas para a área da saúde. O programa oferece às empresas selecionadas a oportunidade de desenvolver pesquisas em parceria com a FMJ, utilizando da sua infraestrutura laboratorial e contando com o apoio de docentes, pesquisadores e alunos da graduação e da pós-graduação.
Quem pode participar?
A seleção é voltada a startups formalmente constituída, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo, que atuem com tecnologias aplicadas à saúde e já possuam, no mínimo, uma prova de conceito desenvolvida. Também é necessário possuir equipe qualificada para execução dos projetos.
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Como participar
As inscrições devem ser realizadas pelo site da FMJ (CLICA AQUI), mediante envio do formulário com envio de documentação, apresentação da proposta, vídeo explicativo do projeto, cópia do CNPJ e contrato social atualizado, declaração de regularidade fiscal e tributária e proposta técnica contendo informações sobre a solução desenvolvida e a infraestrutura necessária para validação. O programa terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação
Disponibilização de estrutura
A FMJ ofertará a infraestrutura laboratorial da faculdade para as empresas escolhidas, além de ofertar mentorias com pesquisadores e docentes, apoio na elaboração de projetos científicos, orientação para submissão de estudos aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando aplicável, além da divulgação das soluções nos canais oficiais da Faculdade.
Além da oferta de estrutura, o programa busca aproximar pesquisa, inovação e mercado, criando um ambiente propício para que ideias se transformem em soluções capazes de gerar impacto real na vida das pessoas.
Segundo o diretor de Inovação da FMJ, professor Antonio Galhardi, o programa foi estruturado para criar um ambiente favorável ao crescimento de empresas inovadoras, aproximando ciência, empreendedorismo e assistência à saúde.
"Nosso objetivo é transformar a FMJ em um ambiente de incubação e aceleração de inovação em saúde. As startups passam a contar com infraestrutura científica, orientação de pesquisadores experientes e interação com estudantes e profissionais da área. Essa aproximação fortalece tanto o desenvolvimento das empresas quanto a formação acadêmica, além de acelerar a chegada de novas tecnologias que podem beneficiar diretamente a população", destaca Galhardi.
Processo seletivo
O processo seletivo será realizado em três etapas. A primeira consiste na análise documental e da disponibilidade da infraestrutura laboratorial da FMJ. Em seguida, será avaliada a proposta da startup considerando critérios como grau de inovação, relevância para a saúde, viabilidade técnica e científica, compatibilidade com a estrutura da instituição e potencial de impacto. Os projetos classificados participarão de uma entrevista técnica com um comitê de especialistas. Para aprovação, será necessário atingir aproveitamento mínimo de 70% nesta fase.
Serviço
Programa de Inovação em Saúde FMJ 2026/2027
Inscrições: Até 19/7
Divulgação dos resultados: 16/9
Início das atividades: 21/9
Informações e inscrições: Site da FMJ