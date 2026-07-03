A seleção é voltada a startups formalmente constituída, com CNPJ ativo no Estado de São Paulo, que atuem com tecnologias aplicadas à saúde e já possuam, no mínimo, uma prova de conceito desenvolvida. Também é necessário possuir equipe qualificada para execução dos projetos.

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está com inscrições abertas para o programa de ‘Inovação em Saúde’ 2026/2027, iniciativa voltada à seleção de startups que desenvolvem soluções tecnológicas para a área da saúde. O programa oferece às empresas selecionadas a oportunidade de desenvolver pesquisas em parceria com a FMJ, utilizando da sua infraestrutura laboratorial e contando com o apoio de docentes, pesquisadores e alunos da graduação e da pós-graduação.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da FMJ (CLICA AQUI), mediante envio do formulário com envio de documentação, apresentação da proposta, vídeo explicativo do projeto, cópia do CNPJ e contrato social atualizado, declaração de regularidade fiscal e tributária e proposta técnica contendo informações sobre a solução desenvolvida e a infraestrutura necessária para validação. O programa terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação

Disponibilização de estrutura

A FMJ ofertará a infraestrutura laboratorial da faculdade para as empresas escolhidas, além de ofertar mentorias com pesquisadores e docentes, apoio na elaboração de projetos científicos, orientação para submissão de estudos aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) e de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando aplicável, além da divulgação das soluções nos canais oficiais da Faculdade.

Além da oferta de estrutura, o programa busca aproximar pesquisa, inovação e mercado, criando um ambiente propício para que ideias se transformem em soluções capazes de gerar impacto real na vida das pessoas.