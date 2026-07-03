A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, está com inscrições abertas para o ‘Concurso de Vitrines – Dia dos Pais’. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).

Após o sucesso da primeira edição, realizada em comemoração ao Dia das Mães, o concurso retorna com o objetivo de incentivar os lojistas a investirem na criatividade e na apresentação de suas vitrines para o Dia dos Pais, fortalecendo o comércio local e proporcionando uma melhor experiência aos consumidores durante uma das principais datas do varejo no segundo semestre.

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