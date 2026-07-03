A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, está com inscrições abertas para o ‘Concurso de Vitrines – Dia dos Pais’. As inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line (CLICA AQUI).
Após o sucesso da primeira edição, realizada em comemoração ao Dia das Mães, o concurso retorna com o objetivo de incentivar os lojistas a investirem na criatividade e na apresentação de suas vitrines para o Dia dos Pais, fortalecendo o comércio local e proporcionando uma melhor experiência aos consumidores durante uma das principais datas do varejo no segundo semestre.
LEIA MAIS:
De acordo com o presidente da CDL Jundiaí, Edison Maltoni, a iniciativa vai além da premiação e incentiva os empresários a investirem na imagem de seus estabelecimentos. "O ‘Concurso de Vitrines’ foi um grande sucesso no Dia das Mães. Tivemos uma participação muito positiva dos lojistas, que demonstraram criatividade e dedicação na decoração de suas lojas. Agora, queremos repetir esse resultado no Dia dos Pais, valorizando o comércio local e incentivando ações que despertem o interesse dos consumidores", destaca.
Além do reconhecimento, o concurso contará com premiação em dinheiro para a vitrine vencedora. As vitrines serão avaliadas por uma comissão julgadora, que levará em consideração critérios como criatividade, harmonia, originalidade, comunicação visual e relação com o tema do Dia dos Pais.