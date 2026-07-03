Para a secretária adjunta de Administração e Gestão de Pessoas, Isabela Munhoz Benetti, o programa demonstra o compromisso da administração municipal com as pessoas que dedicaram parte de suas vidas ao serviço público. “Nosso objetivo é oferecer aos servidores um espaço de acolhimento, informação e preparação para que essa transição aconteça de forma segura e positiva. A aposentadoria representa o encerramento de um ciclo profissional, mas também o início de uma nova etapa, que pode ser vivida com qualidade de vida, autonomia e novos projetos. Cuidar dos nossos servidores também significa estar presente nesse momento tão importante de suas trajetórias.”

A iniciativa tem sido amplamente aprovada pelos participantes. Nesta edição, a avaliação de reação registrou nota máxima na maior parte dos quesitos analisados, demonstrando a relevância dos conteúdos apresentados e o impacto positivo do programa na preparação para o futuro.

Realizado duas vezes ao ano, o Programa de Pré-Aposentadoria terá uma nova turma no segundo semestre, com início previsto para o mês de setembro, oferecendo a outros servidores a oportunidade de se prepararem para esse novo momento com mais conhecimento, planejamento e segurança.