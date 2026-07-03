Encerrar uma carreira construída ao longo de anos de dedicação ao serviço público também exige planejamento, acolhimento e novos projetos de vida. Pensando em proporcionar uma transição mais tranquila para essa nova etapa, a Prefeitura de Jundiaí concluiu, nesta terça-feira (30), a 29ª edição do programa de pré-aposentadoria, iniciativa voltada aos servidores municipais que estão a até três anos de se aposentar.
O encerramento contou com apresentação de músicos
Ao longo de 11 encontros, os 22 participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre os desafios e as possibilidades da aposentadoria por meio de palestras, rodas de conversa e atividades que abordaram temas essenciais para essa fase da vida, como qualidade de vida, educação financeira, envelhecimento saudável, nutrição, saúde emocional, convivência social e empreendedorismo.
Desenvolvido há 15 anos pela Divisão de Serviço Social da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP), o Programa de Pré-Aposentadoria está alinhado ao que prevê o Estatuto do Idoso (Art. 28), que incentiva ações voltadas à preparação para a aposentadoria, promovendo qualidade de vida e garantindo direitos aos trabalhadores nessa fase da vida.
Para a secretária adjunta de Administração e Gestão de Pessoas, Isabela Munhoz Benetti, o programa demonstra o compromisso da administração municipal com as pessoas que dedicaram parte de suas vidas ao serviço público. “Nosso objetivo é oferecer aos servidores um espaço de acolhimento, informação e preparação para que essa transição aconteça de forma segura e positiva. A aposentadoria representa o encerramento de um ciclo profissional, mas também o início de uma nova etapa, que pode ser vivida com qualidade de vida, autonomia e novos projetos. Cuidar dos nossos servidores também significa estar presente nesse momento tão importante de suas trajetórias.”
A iniciativa tem sido amplamente aprovada pelos participantes. Nesta edição, a avaliação de reação registrou nota máxima na maior parte dos quesitos analisados, demonstrando a relevância dos conteúdos apresentados e o impacto positivo do programa na preparação para o futuro.
Realizado duas vezes ao ano, o Programa de Pré-Aposentadoria terá uma nova turma no segundo semestre, com início previsto para o mês de setembro, oferecendo a outros servidores a oportunidade de se prepararem para esse novo momento com mais conhecimento, planejamento e segurança.