03 de julho de 2026
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Parques municipais de Jundiaí têm mudança de horário no domingo

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A orientação é que os visitantes antecipem a programação e aproveitem os espaços durante o período da manhã e início da tarde
A orientação é que os visitantes antecipem a programação e aproveitem os espaços durante o período da manhã e início da tarde

Quem pretende aproveitar o domingo (5) para caminhar, praticar esportes, passear com a família ou curtir as áreas verdes de Jundiaí deve se programar. Excepcionalmente, em razão da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, todos os parques municipais administrados pela prefeitura encerrarão o atendimento às 15h.

A orientação é que os visitantes antecipem a programação e aproveitem os espaços durante o período da manhã e início da tarde. A alteração vale para todos os parques municipais e ocorre exclusivamente neste domingo.

Clique neste link para se informar sobre os parques, administrados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Na segunda-feira (6), o funcionamento de todos os parques será retomado normalmente, conforme os horários habituais de cada equipamento.

Mundo das Crianças e Parque da Cidade

O Parque da Cidade e o Mundo das Crianças, ambos geridos pela DAE Jundiaí, funcionam em expediente normal no domingo. Neste dia, a abertura do Parque da Cidade será às 6h30 e o fechamento às 18h, com entrada permitida até 17h. O Mundo das Crianças abrirá às 7h e fechará às 17h, com acesso até 16h.

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