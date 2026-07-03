Quem pretende aproveitar o domingo (5) para caminhar, praticar esportes, passear com a família ou curtir as áreas verdes de Jundiaí deve se programar. Excepcionalmente, em razão da partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, todos os parques municipais administrados pela prefeitura encerrarão o atendimento às 15h.

A orientação é que os visitantes antecipem a programação e aproveitem os espaços durante o período da manhã e início da tarde. A alteração vale para todos os parques municipais e ocorre exclusivamente neste domingo.