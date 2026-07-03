A Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun) realizará neste sábado (4), das 14h às 22h, a adequação de seus sistemas à nova estrutura do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que a partir deste mês passa a ser alfanumérico em todo o Brasil. Alguns serviços on-line ficarão indisponíveis durante a janela de manutenção, entre eles, o site da prefeitura, aplicativos, Portal da Transparência, Balcão do Empreendedor, sistemas de obras (Saepro) e Portal da Empregabilidade.

Também não funcionarão durante as oito horas da adequação os sistemas da Secretaria Municipal de Finanças (IPTU, ITBI e Dívida Ativa); o agendamento de quadras do Mundo das Crianças, quiosques no Parque do Corrupira e das quadras em centros esportivos; Procon; Jundiaí Empreendedora e o agendamento de castração do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea).

A infraestrutura tecnológica da prefeitura sempre trabalhou com CNPJs exclusivamente numéricos. Por isso, foi necessária uma mudança estrutural nos bancos de dados e sistemas, para permitir o armazenamento e processamento de CNPJs alfanuméricos (contendo letras e números).