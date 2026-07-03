Uma frente fria chega à região a partir de hoje (3), mas esta não será tão congelante quanto outras que pairaram sobre a Terra da Uva neste ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de declínio da temperatura já amanhã, em Jundiaí e região.

Com isso, tanto as temperaturas mínimas quanto as máximas devem cair. Neste sábado (4), a mínima será de 11°C e a máxima de 22°C, mas com tempo firme, sem chuva. Para o domingo, é esperada mínima de 9°C e máxima de 23°C, também sem chuva. Já na segunda (6), a tendência é de que os termômetros voltem a subir, marcando entre 10°C e 24°C.

O Brasil entra em campo neste domingo contra a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo e quem for acompanhar a partida em Jundiaí não terá grandes surpresas com o tempo. Não deve chover durante todo o dia, inclusive quando a bola estiver rolando, e a temperatura deve ficar entre 21°C e 16°C no decorrer da partida.