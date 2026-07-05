Os números abrangem as Varas da Família e Sucessões da Comarca de Jundiaí e, nesta vara, a única situação que rende prisão civil é o não pagamento de pensão alimentícia. Ainda segundo dados do TJSP, 2024 terminou com a distribuição de 22 novas ações de cobrança judicial de pensão alimentícia atrasada em Jundiaí. Já no ano passado, o número caiu para 17, segundo o órgão.

De acordo com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), neste ano já foram cumpridos sete mandados de prisão por não pagamento de pensão alimentícia em Jundiaí. No ano passado, foram cinco. Além disso, há neste ano 32 processos de mandado de prisão pendentes de cumprimento relacionados à pensão alimentícia.

Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram que, em Jundiaí, os números de processos de alimentos na Justiça sobem a cada ano. Neste ano, até o momento, houve 431 fixações de pensão alimentícia, quando se define o valor da obrigação de sustento. Também houve 165 casos de revisão, 23 de oferta e 58 de exoneração, quando há o fim do pagamento. No ano passado, foram 1.001 fixações, maior valor da série disponível, que começa em 2020. Além de 412 revisões, 154 exonerações e 72 ofertas.

Ampliando para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o número de processos relacionados a alimentos também cresce a cada ano. No ano passado, as sete cidades que compõem a região (Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista) também chegaram ao maior número da série. Ao todo, foram 2.515 novos processos de fixação, além de 759 de revisão, 314 de exoneração e 157 de oferta, quando o valor é apresentado voluntariamente por quem fará o pagamento aos filhos.

Relações familiares

Dados das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, em Jundiaí, houve 1.201 divórcios no ano de 2024, último disponível. No ano de 2023, tinham sido 1.190 e, em 2022, 1.139. Na RMJ, foram 2.165 divórcios no ano de 2024, 2.226 em 2023 e 2.274 em 2022.