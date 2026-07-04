O prefeito Gustavo Martinelli realizou, nesta semana, uma visita técnica ao antigo prédio do Fórum Trabalhista, na região central de Jundiaí, onde será instalada a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Central. Acompanhado por equipes técnicas da prefeitura, o chefe do Executivo vistoriou o projeto, que está em fase final de ajustes para, posteriormente, haver a abertura do processo licitatório das obras.

O imóvel, localizado ao lado do prédio do INSS e em frente ao Fórum, passará por um amplo processo de restauração e adequação para receber a unidade de saúde. O projeto prevê a recuperação completa da edificação existente, preservando suas características arquitetônicas, além da construção de uma área de ampliação integrada ao prédio histórico, garantindo mais espaço, acessibilidade e capacidade de atendimento à população.

A futura UBS Central substituirá a unidade que atualmente funciona em um imóvel alugado e com espaço limitado para atender à crescente demanda da região. Com a nova estrutura, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento aos mais de 12 mil usuários cadastrados, oferecendo mais conforto, eficiência e qualidade nos serviços prestados.