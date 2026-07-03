Quem passa pelos corredores do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) pode não perceber, mas a rotina da enfermagem é marcada por um movimento constante. Entre atendimentos, transferências de pacientes, exames, orientações e intercorrências, os profissionais percorrem distâncias que muitas vezes se aproximam de uma caminhada esportiva enquanto garantem assistência segura e humanizada. Em um plantão movimentado de 12 horas, é possível atingir até 7 quilômetros percorridos.

No Pronto-socorro Adulto, setor conhecido pela alta demanda e dinamismo, o deslocamento é intenso. Segundo o enfermeiro líder assistencial, Leonardo Oliveira, o fluxo de pacientes exige atenção e agilidade durante todo o plantão.

“O Pronto-socorro é um setor de admissão, com muitas transferências e pacientes que precisam ser levados para exames. Além disso, surgem intercorrências a todo momento. Faz parte da rotina estar em constante deslocamento para atender às necessidades dos pacientes”, explica.