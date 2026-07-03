Quem passa pelos corredores do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) pode não perceber, mas a rotina da enfermagem é marcada por um movimento constante. Entre atendimentos, transferências de pacientes, exames, orientações e intercorrências, os profissionais percorrem distâncias que muitas vezes se aproximam de uma caminhada esportiva enquanto garantem assistência segura e humanizada. Em um plantão movimentado de 12 horas, é possível atingir até 7 quilômetros percorridos.
No Pronto-socorro Adulto, setor conhecido pela alta demanda e dinamismo, o deslocamento é intenso. Segundo o enfermeiro líder assistencial, Leonardo Oliveira, o fluxo de pacientes exige atenção e agilidade durante todo o plantão.
“O Pronto-socorro é um setor de admissão, com muitas transferências e pacientes que precisam ser levados para exames. Além disso, surgem intercorrências a todo momento. Faz parte da rotina estar em constante deslocamento para atender às necessidades dos pacientes”, explica.
A curiosidade sobre o quanto esses profissionais caminham durante o expediente levou Leonardo a observar mais de perto sua própria rotina, com um aplicativo de contagem de passos no celular. O resultado chamou a atenção: em plantões de 12 horas durante o dia, a média chegava a cerca de sete quilômetros percorridos. Atualmente, trabalhando no período noturno, essa distância varia entre três e cinco quilômetros, podendo ser ainda maior em dias de grande movimento.
Mas o esforço físico não termina quando o plantão acaba. Para manter a disposição e cuidar da própria saúde, Leonardo procura incluir atividade física na rotina e realizar alongamentos antes e depois do trabalho. “A gente precisa se cuidar também. Procuro manter uma rotina ativa e me alongar sempre que possível”, comenta.
Mais do que números registrados em um aplicativo, os quilômetros percorridos representam algo muito maior. “Quando encerro um plantão e olho para tudo o que foi feito, esses quilômetros representam cada paciente avaliado, intercorrência atendida, orientação fornecida e apoio oferecido à equipe e às famílias. A dinâmica hospitalar é intensa e imprevisível, mas saio com a consciência de que dei o meu melhor em cada situação”, afirma.
A realidade da enfermagem revela um trabalho que vai muito além dos procedimentos técnicos. São quilômetros percorridos com propósito, dedicação e compromisso. Em cada corredor atravessado, existe uma missão silenciosa: cuidar de pessoas nos momentos em que elas mais precisam.