Com 27 anos de história, a horta Vale Verde, localizada no espaço da Etec Benedito Storani, no bairro Recanto Quarto Centenário, ocupa uma área de 50 mil metros quadrados e produz hortaliças, legumes, temperos e Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), cultivados de forma totalmente orgânica. Entre os alimentos produzidos estão alface, rúcula, cenoura, beterraba e cheiro-verde, que abastecem a alimentação escolar da rede municipal, especialmente das creches, contribuindo para refeições mais saudáveis e nutritivas.

A produção de alimentos orgânicos para a merenda escolar aliada à educação ambiental, à alimentação saudável e à sustentabilidade rendeu ao projeto ‘Vale Verde’ novo reconhecimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Em publicação nas redes sociais nesta semana, o órgão apresentou a iniciativa criada pela Prefeitura como uma boa prática que pode servir de referência para outros municípios.

Além de produzir alimentos, o ‘Vale Verde’ recebe, ao longo do ano, estudantes de diversas escolas municipais para vivências ambientais do programa Escola da Gente, da Secretaria Municipal de Educação. Nesta semana, os alunos do 1º ano da Emeb João Luiz de Campos conheceram o cultivo de hortaliças, as PANCs, o ciclo das plantas e as abelhas Jataí, espécie nativa sem ferrão.

Segundo a professora de projetos da área da secretaria, Elza da Cunha Franco, o ‘Vale Verde’ aproxima as crianças da natureza, incentiva hábitos alimentares saudáveis e complementa o trabalho desenvolvido nas hortas escolares. “Aqui, elas conhecem a origem dos alimentos, acompanham o ciclo das plantas, da semente à colheita, experimentam novas espécies e entendem a importância da agricultura para uma alimentação saudável’, declarou.

Na visita, os estudantes compartilharam as descobertas feitas na horta. Helena contou que ficou encantada com as abelhas Jataí e levou para casa os exemplares de plantas apresentados para mostrar à mãe. Isabela disse que o que mais chamou sua atenção foram as plantas comestíveis, enquanto Otto destacou que a melhor parte da atividade foi experimentar as diferentes espécies cultivadas no Vale Verde.