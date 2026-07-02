02 de julho de 2026
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MODERNIZAÇÃO

Apae de Jundiaí recebe R$ 45,5 mil para modernização tecnológica


| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Novos equipamentos de informática irão aprimorar atendimentos nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social
Novos equipamentos de informática irão aprimorar atendimentos nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí firmou um convênio com a União, por intermédio da 1ª Vara Federal da 28ª Subseção Judiciária de Jundiaí, para a execução do projeto ‘Tecnologia que inclui - Modernização do Parque Tecnológico da Apae de Jundiaí’.

A instituição foi contemplada no Edital nº 2/2025 e receberá o repasse de R$ 45,5 mil, proveniente de recursos de penas alternativas de prestação pecuniária. A assinatura do termo foi realizada pelo Juiz Federal Dr. José Tarcísio Januário e pelo presidente da Apae, Alessandro Aparecido Mazzola.

Impacto no atendimento

Atualmente, a Apae realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais a pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social do município. O investimento será integralmente revertido na aquisição de 7 microcomputadores completos e monitores LED de 22 polegadas.

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A escolha dos equipamentos seguiu critérios de transparência, optando pelo menor preço obtido a partir de três orçamentos de mercado, enquadrando-se nos limites legais de dispensa de licitação. Além de proporcionar mais agilidade às equipes, os novos equipamentos contribuirão para a segurança das informações, a melhoria dos processos internos e a qualidade dos serviços prestados às pessoas atendidas e suas famílias.

Para o presidente da Apae, o investimento representa um importante avanço para a instituição e para a comunidade beneficiada pelos serviços da entidade. “Recebemos essa notícia com muita alegria e gratidão. A tecnologia é uma ferramenta essencial para garantir mais eficiência, segurança e qualidade em nossos atendimentos. Esse investimento permitirá modernizar nossa estrutura e agilizar ainda mais o trabalho realizado diariamente por nossas equipes em benefício das pessoas com deficiência intelectual e TEA e de suas famílias”, destaca Mazzola.

Cronograma de trabalho

O cronograma prevê um prazo de execução de quatro meses para a substituição, instalação e monitoramento do desempenho dos novos computadores nos setores prioritários.

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