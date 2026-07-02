A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí firmou um convênio com a União, por intermédio da 1ª Vara Federal da 28ª Subseção Judiciária de Jundiaí, para a execução do projeto ‘Tecnologia que inclui - Modernização do Parque Tecnológico da Apae de Jundiaí’.

A instituição foi contemplada no Edital nº 2/2025 e receberá o repasse de R$ 45,5 mil, proveniente de recursos de penas alternativas de prestação pecuniária. A assinatura do termo foi realizada pelo Juiz Federal Dr. José Tarcísio Januário e pelo presidente da Apae, Alessandro Aparecido Mazzola.

Impacto no atendimento

Atualmente, a Apae realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais a pessoas com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social do município. O investimento será integralmente revertido na aquisição de 7 microcomputadores completos e monitores LED de 22 polegadas.