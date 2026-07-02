02 de julho de 2026
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448 VAGAS

Fim de Semana: INSS realiza mutirão de perícia médica em Jundiaí

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Atendimento é para quem solicita auxílio por incapacidade e benefício assistencial e precisa ser agendado
Atendimento é para quem solicita auxílio por incapacidade e benefício assistencial e precisa ser agendado

O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste sábado (4) e domingo (5) um atendimento especial de perícia médica em Jundiaí, com 448 vagas disponíveis à população do município.

O serviço será prestado às pessoas que solicitam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), que exigem a realização da perícia médica.

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Os interessados podem agendar o atendimento por meio do aplicativo Meu INSS, ou ainda pela Central telefônica 135. Quem já agendou atendimento e tem perícia médica marcada para datas futuras também podem entrar em contato pelos mesmos canais.

Além de Jundiaí, Franco da Rocha também será beneficiada com o atendimento especial, somando 630 vagas disponíveis.

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