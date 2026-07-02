O Instituo Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste sábado (4) e domingo (5) um atendimento especial de perícia médica em Jundiaí, com 448 vagas disponíveis à população do município.

O serviço será prestado às pessoas que solicitam o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), que exigem a realização da perícia médica.

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