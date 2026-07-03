Mais um final de semana chegando e a agenda cultural está repleta de opções para aproveitar em família e entre amigos tanto em Jundiaí, na Capital e em cidades da região. Para as crianças tem a programação de férias, contação de histórias, xadrez e muito mais. Para os adultos tem stand-up comedy, dança, shows e várias outras opções. Confira a programação com atrações gratuitas e pagas disponíveis e se organize:
Sexta-feira – 3/7
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Circuito de Infláveis Gigantes
Local: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo
Período: Até 11/8
Entrada gratuita!
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Exposição Urbana
Local: Diversas regiões da Capital
Entrada gratuita!
Obs.: paulistinha.prefeitura.sp.gov.br
Férias no Maxi Shopping - Jurassic World: Acompamento Jurássico
Local: Praça das Carpas – Maxi Shopping Jundiaí – Avenida Frederico Oazanan, 6.000 – Vila Rio Branco
Data: de 2/7 a 24/7
Horário: Todos os dias, das 14h às 20h – última entrada às 19h30
Público: Crianças até 12 anos – 15 participantes por sessão
Evento gratuito!
Obs.: Inscrições pelo App Maxi
Sexta no Paço
Local: Paço Municipal – Avenida da Liberdade S/n° - Vila Bandeirantes
Horário: 16h
Evento gratuito!
Gala 2026 – Dance Company
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h30h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Gala Caminhos do Núcleo – Geron Núcleo de Artes
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h30h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Jazzmin’s Big Band, participação Mônica Salmaso
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Sábado – 4/7
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Oficinas e mediação de histórias
Datas:4/7, 15/7 e 25/7
Local: Biblioteca Mário de Andrade
Entrada gratuita!
Roteiro Histórico Afro-Jundiaiense
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 176 - Centro
Horário: 8h
Evento gratuito – necessário fazer inscrição!
Exposição ‘Convite para o chá das cinco’ – Exposição Coletiva: 100 artistas participantes
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Lançamento de livro ‘No meio da Floresta, uma árvore caiu’, André Gropo e Luciana Bonassi
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Local: Parque do Morango Duílio Maziero
Datas e horários: 27/6 a 19/6 (sempre aos sábados – de 10h ás 23h - e domingos – de 10h às 19h)
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
A Refeição – Luan Silva, Cia. Tramp
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Jesuína, a Cabeça e o Berimbau, Cia. Contando com Encanto – contação de histórias
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, Cia. De Teatro - contação de histórias
Local: Galeria Olga Brito - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 16h
Evento gratuito!
Lenna Bahule
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Aula Show Ritmo 2026 – Ritmo Dança e ARte
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Chico da Tiana em Caipiramente Falando – Gois Produções, Stand-up
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro
Horário: 21h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Domingo – 5/7
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
O Casamento da Dona Baratinha, Rick Kelly, contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Kahal em Cena, Kahal
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Audição de Encerramento de Semestre, Studio F
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Segunda - 6/7
Férias na Mata – Viva essa Experiência
Local: Associação Mata Ciliar – Avenida Emílio Antonon, 1.000 – Chácara Aeroporto
Datas e horário: 6/7, 7/7, 14/7 e 16/7 – das 13h às 16h
Público: crianças de 6 a 11 anos
Evento gratuito – mediante inscrição pela plataforma Sympla
Obs.: 15 vagas ao dia
Super Férias Jundiaí
Local: CAT Sesi Jundiaí – Avenida Antônio Segre, 695 – Jardim Brasil
Datas e horário: 6 a 24 de julho – das 13h30 às 17h30
Evento gratuito!
Obs.: Inscrições presenciais na Secretaria Única do CAT Sesi Jundiaí