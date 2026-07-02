Na tarde desta quinta-feira (2) equipes da Patrulha Rural detiveram um homem que portava um simulacro de arma de fogo nas proximidades do Mini Shopping Sarapiranga, no bairro Medeiros.

Segundo a Guarda Municipal, uma pessoa acionou a equipe relatando que o homem teria exibido o objeto, causando apreensão entre as pessoas que estavam na região. De posse das características informadas, os guardas intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito nas imediações.

Ainda segundo a GM, durante a abordagem o homem conseguiu esconder o simulacro de arma de fogo. No entanto, os guardas Christian, Notoroberto, Thiago Henrique e Cambiagui obtiveram êxito em localizar o objeto.