Entre os dias 27 e 29 de agosto será realizado em Jundiaí o 14° Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial com o tema ‘Cultura, natureza, e território: novas abordagens para a proteção do patrimônio cultural a partir da Carta de Jundiaí’. As inscrições para a submissão de trabalhos permanecem abertas até o dia 27 de julho.

O regulamento, as orientações para submissão e outras informações estão disponíveis por meio do site exclusivo do Simpósio.

A Carta de Jundiaí

Promovido pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de Jundiaí, Itu, São Paulo e São Roque, além da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula Souza, o evento retoma as reflexões propostas pela Carta de Jundiaí, elaborada em 2019, para avaliar os avanços alcançados e discutir novos desafios e perspectivas para a preservação do patrimônio cultural.