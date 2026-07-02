Entre os dias 27 e 29 de agosto será realizado em Jundiaí o 14° Simpósio do Patrimônio Material e Imaterial com o tema ‘Cultura, natureza, e território: novas abordagens para a proteção do patrimônio cultural a partir da Carta de Jundiaí’. As inscrições para a submissão de trabalhos permanecem abertas até o dia 27 de julho.
O regulamento, as orientações para submissão e outras informações estão disponíveis por meio do site exclusivo do Simpósio.
A Carta de Jundiaí
Promovido pelo Departamento de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) de Jundiaí, Itu, São Paulo e São Roque, além da Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa do Centro Paula Souza, o evento retoma as reflexões propostas pela Carta de Jundiaí, elaborada em 2019, para avaliar os avanços alcançados e discutir novos desafios e perspectivas para a preservação do patrimônio cultural.
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A edição deste ano propõe um balanço dos avanços obtidos desde a elaboração da Carta de Jundiaí, os desafios que permanecem e as novas questões relacionadas à preservação do patrimônio cultural. O simpósio também busca ampliar o diálogo entre comunidade, pesquisadores, educadores e instituições, abordando temas como memória, patrimônio industrial ferroviário, defesa da cultura como direito de todos, sustentabilidade e os impactos sociais e ambientais sobre a população.
Programação
A programação será organizada em três eixos temáticos:
- Identidade, memórias e manifestações populares, voltado à valorização das identidades culturais e das tradições;
- Educação Patrimonial: identificação, valorização e salvaguarda, dedicado às práticas educativas e à preservação do patrimônio material e imaterial; e
- Patrimônio cultural, turismo e sustentabilidade, que discutirá a relação entre preservação, desenvolvimento sustentável, paisagem cultural e gestão dos territórios.