02 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
QUEM AMA CUIDA

Educação: Emeb's da Vila Alvorada recebem melhorias 

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
As intervenções são realizadas pela Prefeitura por meio do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola'
As intervenções são realizadas pela Prefeitura por meio do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola'

As Emeb’s Anna Rita Alves Ludke e Assumpta Segantim Negri, na Vila Alvorada, receberam pintura, troca de pisos, substituição de forros e melhorias nos espaços de convivência. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Jundiaí por meio do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’.

As melhorias fazem parte do planejamento em conjunto adotado pelas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Além das avaliações técnicas, o cronograma também atende as necessidades apontadas pelas próprias escolas.

LEIA MAIS:

Intervenções

Na Emeb Anna Rita Alves Ludke, já foram realizados serviços de pintura parcial e substituição do forro de duas salas de aula. As próximas etapas incluem a instalação de uma nova entrada de energia e, durante o recesso escolar, a substituição do piso de duas salas de aula;

Já na Emeb Assumpta Segantim Negri, estão em andamento os serviços de pintura parcial da área externa e pintura completa dos ambientes internos. A unidade também recebe um novo tanque de areia para atividades recreativas e pedagógicas. Durante o recesso, duas salas de aula terão os pisos substituídos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários