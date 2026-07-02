As Emeb’s Anna Rita Alves Ludke e Assumpta Segantim Negri, na Vila Alvorada, receberam pintura, troca de pisos, substituição de forros e melhorias nos espaços de convivência. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Jundiaí por meio do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’.

As melhorias fazem parte do planejamento em conjunto adotado pelas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Além das avaliações técnicas, o cronograma também atende as necessidades apontadas pelas próprias escolas.

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