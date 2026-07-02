As Emeb’s Anna Rita Alves Ludke e Assumpta Segantim Negri, na Vila Alvorada, receberam pintura, troca de pisos, substituição de forros e melhorias nos espaços de convivência. As intervenções são realizadas pela Prefeitura de Jundiaí por meio do programa ‘Quem Ama, Cuida – Minha Escola’.
As melhorias fazem parte do planejamento em conjunto adotado pelas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. Além das avaliações técnicas, o cronograma também atende as necessidades apontadas pelas próprias escolas.
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Intervenções
Na Emeb Anna Rita Alves Ludke, já foram realizados serviços de pintura parcial e substituição do forro de duas salas de aula. As próximas etapas incluem a instalação de uma nova entrada de energia e, durante o recesso escolar, a substituição do piso de duas salas de aula;
Já na Emeb Assumpta Segantim Negri, estão em andamento os serviços de pintura parcial da área externa e pintura completa dos ambientes internos. A unidade também recebe um novo tanque de areia para atividades recreativas e pedagógicas. Durante o recesso, duas salas de aula terão os pisos substituídos.