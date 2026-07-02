O Governo de São Paulo entregou, nesta quinta-feira (2), a primeira etapa da Linha 6-Laranja do metrô. A cerimônia, realizada na Estação Santa Marina, zona oeste da capital, marcou a abertura das primeiras seis estações do ramal, que integra o programa SP nos Trilhos e é hoje a maior obra de infraestrutura em execução na América Latina. Com investimento estimado em R$ 19 bilhões, o empreendimento é resultado de uma parceria público-privada (PPP) entre o Estado e a Concessionária Linha Universidade.

A operação assistida do ramal tem início nesta sexta-feira (3) e vai contemplar as estações João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes. Durante 180 dias, serão realizados testes operacionais, com circulação controlada dos trens e acompanhamento dos sistemas de segurança, sinalização e atendimento. Os passageiros irão utilizar gratuitamente o sistema, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.

“Hoje estamos falando de transformação, de sonho sendo realizado, fruto da luta e do trabalho de muitas pessoas que fizeram esse projeto acontecer. Tivemos duas tuneladoras trabalhando ao mesmo tempo, equipes se revezando durante todo o dia e um trabalho de engenharia extremamente complexo para chegarmos até aqui”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. “Não vamos parar de pensar na expansão e trabalharemos para levar o metrô a Guarulhos, ao ABC e a Taboão da Serra. Isso não vai parar. Quando pensamos em um trabalhador que hoje passa quase uma hora e meia no trânsito e vai fazer esse mesmo trajeto em 23 minutos, percebemos que tudo valeu a pena”, completou.