A Secretaria da Segurança Pública (SSP) alerta para uma tentativa de golpe digital que utiliza do nome e endereço da pasta para obtenção de dados pessoais dos cidadãos abordados. A SSP atendeu pessoas abordadas pelos golpistas nos últimos dias, por telefone e e-mail.

As falsas ligações e mensagens informam incorretamente aos cidadãos que eles devem comparecer a um endereço da SSP para um suposto depoimento a respeito de uma inexistente utilização dos seus dados para obtenção de cartões de crédito de instituições financeiras.

Nas ligações, os criminosos pedem a confirmação dos dados dos cidadãos para garantir que estão falando com a pessoa certa. De posse dos dados dos cidadãos, os criminosos os utilizam para abrir contas em bancos, contratar créditos e financiamentos, realizar compras e fraudar benefícios, entre outros delitos.