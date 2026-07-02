A Secretaria da Segurança Pública (SSP) alerta para uma tentativa de golpe digital que utiliza do nome e endereço da pasta para obtenção de dados pessoais dos cidadãos abordados. A SSP atendeu pessoas abordadas pelos golpistas nos últimos dias, por telefone e e-mail.
As falsas ligações e mensagens informam incorretamente aos cidadãos que eles devem comparecer a um endereço da SSP para um suposto depoimento a respeito de uma inexistente utilização dos seus dados para obtenção de cartões de crédito de instituições financeiras.
Nas ligações, os criminosos pedem a confirmação dos dados dos cidadãos para garantir que estão falando com a pessoa certa. De posse dos dados dos cidadãos, os criminosos os utilizam para abrir contas em bancos, contratar créditos e financiamentos, realizar compras e fraudar benefícios, entre outros delitos.
A SSP reitera que não promove esse tipo de contato com o cidadão, recomenda redobrada atenção com ligações telefônicas de números desconhecidos e enfatiza que nenhum dado pessoal deve ser passado pelo telefone a desconhecidos.
Além disso, a SSP orienta que, caso receba uma ligação dessa, a pessoa não forneça qualquer dado e que, em vez disso, registre um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil – via delegacia física ou via internet, informando, com a maior precisão possível, dados como o número de telefone que fez a ligação, o horário, duração da conversa, que tipo de dados foram solicitados e qual foi a motivação da conversa.