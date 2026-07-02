Criado na Inglaterra e presente em mais de 16 países, o Walking Football chegou a Jundiaí em 2022 por meio de uma parceria entre a Walking Football Brasil (WFB) e a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.

Além da regra que proíbe correr, a modalidade conta com outras adaptações, como limite para a altura da bola e para o número de toques, tornando as partidas mais equilibradas e seguras, sem perder a emoção do jogo.

Jundiaí também vem se consolidando como uma das principais referências da modalidade no país. A equipe jundiaiense vai representar o Brasil em uma competição internacional, em Paris, no próximo ano. Paralelamente, a Walking Football Brasil trabalha para ampliar o projeto por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, levando a modalidade para outros bairros.