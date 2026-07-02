Quem passa pela quadra pode até estranhar a cena. A bola rola, os passes acontecem e a disputa é acirrada, mas ninguém corre. No Walking Football, caminhar é a principal regra. E é justamente esse ritmo que tem proporcionado mais saúde, convivência e qualidade de vida para dezenas de idosos em Jundiaí.
A modalidade, que adapta o futebol tradicional para reduzir impactos e prevenir lesões, vem conquistando cada vez mais participantes no município. Nesta semana, cerca de 45 idosos participaram de mais uma atividade realizada no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Nilo Avelino Macedo, no Jardim Esplanada.
O Walking Football tem transformado o esporte em um espaço de convivência, amizade e envelhecimento ativo. Quem conhece essa experiência de perto é o aposentado Marcos Natal, praticante da modalidade há quatro anos. Para ele, o esporte vai muito além das quatro linhas.
“Para mim, é muito prazeroso fazer parte das equipes de Walking Football participativo e competitivo. Já representamos o Brasil em dois jogos internacionais, contra suecos e ingleses. O mais importante é ter qualidade de vida, fazer amizades e estar ao lado de pessoas da mesma idade. É isso que nos une por meio do esporte”, conta.
Criado na Inglaterra e presente em mais de 16 países, o Walking Football chegou a Jundiaí em 2022 por meio de uma parceria entre a Walking Football Brasil (WFB) e a Secretaria de Esporte e Lazer, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte.
Além da regra que proíbe correr, a modalidade conta com outras adaptações, como limite para a altura da bola e para o número de toques, tornando as partidas mais equilibradas e seguras, sem perder a emoção do jogo.
Jundiaí também vem se consolidando como uma das principais referências da modalidade no país. A equipe jundiaiense vai representar o Brasil em uma competição internacional, em Paris, no próximo ano. Paralelamente, a Walking Football Brasil trabalha para ampliar o projeto por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, levando a modalidade para outros bairros.
Como participar
As aulas gratuitas acontecem às terças e quintas-feiras, às 8h, 10h15 e 14h, no Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Nilo Avelino Macedo, na rua Luiz Camargo Duarte Junior, 163, no Jardim Esplanada.
Já os treinos da equipe de competição são realizados às quintas-feiras, às 14h, no Dal Santo.
Os interessados podem procurar o professor responsável nos horários das aulas para realizar a inscrição. Atualmente, há uma lista de espera para ingresso na modalidade.