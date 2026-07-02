A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria Municipal de Promoção à Saúde (SMPS), identificou um morcego com resultado positivo para raiva no bairro Torres de São José, após solicitação feita pela população por meio do serviço 156.

O animal foi encontrado caído e morto em uma calçada, próximo a uma árvore. Segundo a investigação realizada pela equipe, não houve contato de pessoas ou animais com o morcego, não sendo necessária a adoção de medidas adicionais relacionadas à exposição.

O morcego pertence à espécie Artibeus lituratus, frugívora (que se alimenta de frutas) e bastante comum na região.