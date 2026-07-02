A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria Municipal de Promoção à Saúde (SMPS), identificou um morcego com resultado positivo para raiva no bairro Torres de São José, após solicitação feita pela população por meio do serviço 156.
O animal foi encontrado caído e morto em uma calçada, próximo a uma árvore. Segundo a investigação realizada pela equipe, não houve contato de pessoas ou animais com o morcego, não sendo necessária a adoção de medidas adicionais relacionadas à exposição.
O morcego pertence à espécie Artibeus lituratus, frugívora (que se alimenta de frutas) e bastante comum na região.
“O acionamento da população ao encontrar um morcego em situação incomum é fundamental para que a Vigilância possa realizar a coleta do animal e adotar, quando necessário, as medidas de prevenção e monitoramento”, explica o médico-veterinário e gerente da Visam Felipe Vita Pedrosa.
Como parte da rotina de vigilância, a equipe também reforçará as orientações de prevenção junto aos serviços de saúde e clínicas veterinárias da região.
Orientações à população
Caso um morcego seja encontrado em situação atípica — como voando durante o dia, caído no chão, morto ou no interior de residências — a orientação é não tocar no animal e comunicar imediatamente a Visam pelos telefones (11) 4589-6340 ou (11) 4589-6350.
Se possível, mantenha o animal isolado utilizando um balde, caixa ou outro recipiente, evitando qualquer contato direto até a chegada da equipe técnica.
A secretaria também reforça a importância de manter cães e gatos com a vacinação antirrábica em dia. A vacina é disponibilizada gratuitamente pela Visam, mediante agendamento telefônico.
Embora a circulação do vírus da raiva em morcegos faça parte da vigilância realizada rotineiramente pelos serviços de saúde, a prevenção continua sendo a principal medida de proteção para os animais e para as pessoas.
Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei, desempenham importante papel no equilíbrio ambiental e não devem ser capturados, agredidos ou mortos.