02 de julho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Morcego com raiva é encontrado no Torres de São José

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Morcego em situação atípica — como voando durante o dia, caído no chão, morto ou no interior de residências — não deve ser tocado e a Visam deve ser comunicada
Morcego em situação atípica — como voando durante o dia, caído no chão, morto ou no interior de residências — não deve ser tocado e a Visam deve ser comunicada

A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria Municipal de Promoção à Saúde (SMPS), identificou um morcego com resultado positivo para raiva no bairro Torres de São José, após solicitação feita pela população por meio do serviço 156.

O animal foi encontrado caído e morto em uma calçada, próximo a uma árvore. Segundo a investigação realizada pela equipe, não houve contato de pessoas ou animais com o morcego, não sendo necessária a adoção de medidas adicionais relacionadas à exposição.

O morcego pertence à espécie Artibeus lituratus, frugívora (que se alimenta de frutas) e bastante comum na região.

“O acionamento da população ao encontrar um morcego em situação incomum é fundamental para que a Vigilância possa realizar a coleta do animal e adotar, quando necessário, as medidas de prevenção e monitoramento”, explica o médico-veterinário e gerente da Visam Felipe Vita Pedrosa.

Como parte da rotina de vigilância, a equipe também reforçará as orientações de prevenção junto aos serviços de saúde e clínicas veterinárias da região.

Orientações à população

Caso um morcego seja encontrado em situação atípica — como voando durante o dia, caído no chão, morto ou no interior de residências — a orientação é não tocar no animal e comunicar imediatamente a Visam pelos telefones (11) 4589-6340 ou (11) 4589-6350.

Se possível, mantenha o animal isolado utilizando um balde, caixa ou outro recipiente, evitando qualquer contato direto até a chegada da equipe técnica.

A secretaria também reforça a importância de manter cães e gatos com a vacinação antirrábica em dia. A vacina é disponibilizada gratuitamente pela Visam, mediante agendamento telefônico.

Embora a circulação do vírus da raiva em morcegos faça parte da vigilância realizada rotineiramente pelos serviços de saúde, a prevenção continua sendo a principal medida de proteção para os animais e para as pessoas.

Os morcegos são animais silvestres protegidos por lei, desempenham importante papel no equilíbrio ambiental e não devem ser capturados, agredidos ou mortos.

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