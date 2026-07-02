O Governo de São Paulo lançou, nesta quarta-feira (1º), as Rotas da Cerveja de São Paulo, iniciativa que fortalece a cadeia produtiva cervejeira, amplia a promoção dos produtores paulistas e impulsiona o turismo de experiência no estado.

A nova rota reúne 107 cervejarias distribuídas em sete roteiros temáticos, 20 destinos cervejeiros e 55 municípios paulistas. O percurso conecta produção, gastronomia, cultura e identidade regional, aproximando consumidores dos empreendimentos e estimulando a circulação de visitantes por diferentes regiões do estado.

Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), quatro cervejarias têm destaque. São três em Jundiaí, que compõem o Circuíto das Águas e Frutas (Cervejaria Stark, Giffa Cervejaria e Pharmaó Cerveja Artesanal), e uma em Campo Limpo Paulista, que faz parte da Rota Destinos Cervejeiros (Cervejaria Ahtrio).