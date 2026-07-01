A partir desta quinta-feira (2), o Maxi Shopping se transforma em um verdadeiro parque jurássico com o ‘Jurassic World: Acampamento Jurássico’. A atração gratuita vai movimentar o período de férias escolares na Praça das Carpas e convida pequenos exploradores a viver uma experiência cheia de desafios, descobertas e diversão.

Voltado para crianças de até 12 anos, o evento acontece diariamente, até o dia 26 de julho, das 14h às 20h. A programação é repleta de atividades interativas. Cada sessão recebe até 15 participantes, proporcionando uma experiência ainda mais divertida. Para participar das atividades é necessário realizar inscrição por meio do App Maxi.

Entre as atrações, a garotada poderá se aventurar em um divertido labirinto de bolinhas, no qual o desafio é conduzir uma bolinha até o centro utilizando apenas os movimentos do corpo. O percurso ainda inclui um laboratório jurássico, com atividade sonora e lúdica envolvendo ovos de dinossauro, um videogame temático e uma parede de escalada, garantindo momentos de muita ação.