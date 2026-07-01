Após um mês de abril com perda expressiva de postos de trabalho formal em Jundiaí, o mês de maio também foi negativo, indicando uma retração. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, entre 9.194 admissões e 9.579 desligamentos, Jundiaí perdeu 385 vagas com carteira assinada em maio.
No mês, os setores da Indústria (-311), de Serviços (-107) e a Construção (-72) tiveram resultados negativos. A Agropecuária (+3) e o Comércio (+102) foram responsáveis pelo amortecimento da balança do mercado de trabalho no município. Em Abril, a cidade já havia perdido 523 postos de emprego formal.
Na soma do ano, entre janeiro e maio, o saldo, embora positivo, é tímido: 469 vagas geradas. Os setores de Serviços (-190), Agropecuária (-25) e Comércio (-21) tiveram mais perdas do que ganhos nos primeiros cinco meses do ano. Já a Indústria (+397) e a Construção (+308) acumulam altas.
Ainda em maio, como reflexo dos setores, as funções com mais perdas foram a dos trabalhadores da produção de bens e serviços indistriais (-233), técnicos de nível médio (-87) e trabalhadores de serviços administrativos (-86). Por outro lado, as funções com melhores saldos de vagas foram de trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (+34), trabalhadores das ciências e das artes (+33) e trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca (+16).
Desaceleração
No país, o Caged de maio apresentou o pior resultado desde 2020, ano marcado pela pandemia de covid-19 e pelas demissões. Embora o mês não tenha tido perdas, o saldo positivo foi de apenas 72.960 postos com carteira assinada. As contratações formais superam demissões pelo quinto mês consecutivo, mas em evidente desaceleração.
O resultado é formado por 2.207.303 admissões e 2.134.343 desligamentos no mês de maio. Dos postos de trabalho gerados, 54,1% podem ser considerados típicos e 45,9% não típicos, totalizando 33.478 vínculos, com predominância dos contratos de 30 horas ou menos (+13.046).
O saldo positivo foi registrado em 22 das 27 Unidades da Federação. O estado de São Paulo apresentou o maior resultado, com a criação de 18.224 novos postos de trabalho. Espírito Santo (9.532) e Rio de Janeiro (9.195) também apresentaram resultados positivos. Os saldos negativos foram registrados nos estados do Rio Grande do Sul (-5.657), Goiás (-2.742) e Tocantins (-743).
O salário médio real de admissão em maio chegou a R$ 2.384,10 no Brasil, uma redução em relação a abril (R$ 2.402,07), com variação negativa de R$ 17,97 (-0,75%). Para os trabalhadores considerados típicos, o salário real de admissão foi de R$ 2.428,13, com crescimento de 1,85%. Já para os trabalhadores não típicos, o valor foi de R$ 2.055,88, percentual 13,77% inferior ao valor médio.