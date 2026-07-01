Após um mês de abril com perda expressiva de postos de trabalho formal em Jundiaí, o mês de maio também foi negativo, indicando uma retração. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que, entre 9.194 admissões e 9.579 desligamentos, Jundiaí perdeu 385 vagas com carteira assinada em maio.

No mês, os setores da Indústria (-311), de Serviços (-107) e a Construção (-72) tiveram resultados negativos. A Agropecuária (+3) e o Comércio (+102) foram responsáveis pelo amortecimento da balança do mercado de trabalho no município. Em Abril, a cidade já havia perdido 523 postos de emprego formal.

Na soma do ano, entre janeiro e maio, o saldo, embora positivo, é tímido: 469 vagas geradas. Os setores de Serviços (-190), Agropecuária (-25) e Comércio (-21) tiveram mais perdas do que ganhos nos primeiros cinco meses do ano. Já a Indústria (+397) e a Construção (+308) acumulam altas.