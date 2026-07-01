01 de julho de 2026
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Pesquisa Nacional de Saúde terá coletas em cidades da região

Por Redação | IBGE
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / IBGE
A coleta de dados se dará através de uma entrevista presencial e aferição de medidas físicas (peso, altura e pressão arterial)
A coleta de dados se dará através de uma entrevista presencial e aferição de medidas físicas (peso, altura e pressão arterial)

A partir de 6 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, iniciará a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026, o maior e mais amplo diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira e avaliação do sistema de saúde. A agência do IBGE de Jundiaí fará coletas da pesquisa em Jundiaí, Itupeva, Campo Limpo Paulista e Jarinu.

Novidade da edição 2026

A PNS foi realizada anteriormente em 2013 e 2019. A coleta de dados se dará através de uma entrevista presencial e aferição de medidas físicas (peso, altura e pressão arterial) de um morador selecionado aleatoriamente para cada domicílio. Nesta edição, a principal inovação é a coleta de material biológico (sangue e urina) em uma subamostra de domicílios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

A coleta será realizada por técnicos de enfermagem, de laboratórios contratados pela Rede Dasa/Hospital Albert Einstein. Serão analisados biomarcadores como sódio, potássio, creatinina, colesterol, hemoglobina glicada, ácido úrico, presença de chumbo e mercúrio, além de sorologia para chikungunya. Os resultados individuais dos exames serão disponibilizados posteriormente aos moradores participantes por meio de uma plataforma exclusiva, com acesso realizado por login e senha.

“A PNS representa um grande painel de informações periódicas sobre a situação de saúde da população. A edição de 2026 permitirá uma análise desse cenário após a pandemia de covid-19, com a possibilidade de comparação com os dados de 2019, pré-pandemia, contribuindo para a avaliação dos impactos desse período na saúde da população”, explica Jailson Lopes de Sousa, chefe da Seção de Pesquisas Sociais do IBGE em São Paulo.

  • Período da coleta: julho a novembro de 2026
  • Abrangência: 7.845 domicílios serão visitados no estado de São Paulo, incluindo áreas urbanas e rurais
  • Equipe envolvida: cerca de 200 entrevistadores atuarão na coleta no estado
  • Temas investigados:
    condições de vida e moradia;
    características demográficas;
    acesso, utilização e avaliação dos serviços de saúde;
    cobertura de planos de saúde;
    saúde da criança e do adolescente;
    saúde da mulher;
    saúde do idoso;
    estilos de vida;
    doenças crônicas e doenças transmissíveis;
    saúde bucal;
    atividade sexual e violências.

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