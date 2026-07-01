A partir de 6 de julho, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde, iniciará a coleta da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2026, o maior e mais amplo diagnóstico sobre as condições de saúde da população brasileira e avaliação do sistema de saúde. A agência do IBGE de Jundiaí fará coletas da pesquisa em Jundiaí, Itupeva, Campo Limpo Paulista e Jarinu.

Novidade da edição 2026

A PNS foi realizada anteriormente em 2013 e 2019. A coleta de dados se dará através de uma entrevista presencial e aferição de medidas físicas (peso, altura e pressão arterial) de um morador selecionado aleatoriamente para cada domicílio. Nesta edição, a principal inovação é a coleta de material biológico (sangue e urina) em uma subamostra de domicílios da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

A coleta será realizada por técnicos de enfermagem, de laboratórios contratados pela Rede Dasa/Hospital Albert Einstein. Serão analisados biomarcadores como sódio, potássio, creatinina, colesterol, hemoglobina glicada, ácido úrico, presença de chumbo e mercúrio, além de sorologia para chikungunya. Os resultados individuais dos exames serão disponibilizados posteriormente aos moradores participantes por meio de uma plataforma exclusiva, com acesso realizado por login e senha.