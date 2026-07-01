01 de julho de 2026
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NA PONTE

Esquina da São João com a Ozanan tem novo semáforo com seta

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Melhoria no acesso à avenida Antônio Frederico Ozanan vai otimizar o ciclo semafórico e garantir mais segurança aos pedestres
Melhoria no acesso à avenida Antônio Frederico Ozanan vai otimizar o ciclo semafórico e garantir mais segurança aos pedestres

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), implantou um semáforo com seta na avenida São João para conversão à direita para a avenida Antônio Frederico Ozanan (próximo à Ponte São João), sentido Paço Municipal. O local também foi sinalizado, para orientar os motoristas que fazem a conversão à direita e acessam a Ozanan. O objetivo da melhoria é otimizar o ciclo semafórico, garantindo mais segurança dos pedestres que atravessam neste cruzamento.

A alteração faz parte das ações preparatórias desenvolvidas pela Prefeitura de Jundiaí para a nova operação viária que será implantada no cruzamento do Viaduto Sperandio Pelliciari com a avenida Antônio Frederico Ozanan. A orientação aos motoristas é que respeitem a nova sinalização e aguardem o “verde” do semáforo para a conversão à direita.

Além da implantação do equipamento na avenida São João, a Secretaria também realizou ajustes operacionais em outros cruzamentos estratégicos da região, como nas ruas Dr. Torres Neves, Rangel Pestana e Vigário João José Rodrigues, formando uma rede de semáforos sincronizados que dará suporte às mudanças.

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