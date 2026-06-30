Segundo o médico e pesquisador Luís Eduardo Bulisani, foi desenvolvido um sensor implantável, sem bateria e com tecnologia 100% nacional, capaz de captar e transmitir sinais biológicos, com a intenção de reduzir a necessidade de novas cirurgias para substituição de implantes. "O implante pode funcionar como uma ponte, permitindo que o sinal volte a percorrer uma região lesionada, além de transmitir essas informações para sistemas externos, como próteses robóticas. Como não utiliza bateria, elimina a necessidade de cirurgias para troca do dispositivo”.

O projeto entra agora em uma nova etapa, que prevê a miniaturização do dispositivo em um microchip e a busca por parceiros e investidores. A iniciativa já foi reconhecida nacionalmente ao ser destaque na primeira edição do Prêmio de Reconhecimento de Unidades da Embrapii, que valoriza projetos de alto impacto para a inovação brasileira.

Inovação e saúde

Para o diretor da FMJ, o projeto representa um marco para a instituição. "Esse é um projeto muito importante e significativo, porque está entre as primeiras iniciativas da FMJ voltadas à inovação tecnológica, uma das áreas estratégicas que a faculdade vem fortalecendo. É uma pesquisa que reúne medicina, engenharia e inteligência artificial para desenvolver soluções com potencial de transformar a vida das pessoas”, afirmou Dr. Evaldo Marchi.