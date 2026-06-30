A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com uma campanha em andamento para reforçar orientações e ajudar os clientes a identificar canais oficiais, reconhecer informações legítimas e realizar pagamentos com segurança, evitando golpes e fraudes on-line.
Em tempos em que mensagens, comunicados e até cobranças são disparados por muitas empresas para manter os clientes sempre bem informados, a CPL alerta que é necessário, em caso de dúvida, buscar confirmação direta pelos canais oficiais de atendimento da companhia. Uma dica é sempre desconfiar das mensagens com tom de urgência excessiva, solicitação de dados bancários ou pedidos de pagamento por meios não habituais.
Novo código de identificação
Segundo determinação da Aneel, agora o cliente tem novo número de identificação de ponto de consumo. A CPFL orienta que esta é uma das informações que podem ser consultadas na seção Fato ou Fake. Atualmente exibido nas contas como “Código de Instalação”, ele passará a ser apresentado como “Número da UC” (Unidade Consumidora), e contará com 15 dígitos.
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A mudança ocorre automaticamente e não exige nenhuma ação por parte dos clientes. A leitura, o faturamento, a entrega da conta e os pagamentos continuarão ocorrendo normalmente durante toda a implementação desta mudança.
Proteja-se
Contra os golpes e fraudes há mecanismos que ajudam o cliente a se orientar e evitar dor de cabeça.
Nas contas
- A conta recebida por e-mail é acessada com os 4 primeiros dígitos do seu CPF/CNPJ;
- As contas são enviadas somente pelo contadigital@cpfl.com.br, não clique em links de outro remetente;
- O acesso à segunda via simplificada ou completa das contas pelo site www.cpfl.com.br ou app CPFL Energia é apenas por meio do login e senha;
- Pelo WhatsApp (19) 99908-8888 é possível pedir o código PIX Copia e Cola - para pagamento da conta. Clientes elegíveis também podem receber a segunda via por esse meio;
- Confira os dados da distribuidora: CPFL Paulista: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CNPJ 33.050.196/0001- 88;
- Se ainda tiver dúvidas se a conta é verdadeira, solicite a 2ª via no site da CPFL.
Pagamentos e cobranças
- PIX: cada fatura possui um código PIX exclusivo, disponível em formato QR Code ou PIX Copia e Cola. A chave utilizada é aleatória e não está vinculada a CPF ou CNPJ. Não realize o pagamento da fatura por meio de chaves PIX do tipo CPF ou CNPJ;
- A CPFL tem um canal exclusivo para cobranças no WhatsApp: (19) 99824-9967 e e-mail cobranca@cpfl.com.br;
- Formas de pagamento da conta: PIX, cartão de crédito, PIX automático, PIX Open Finance (conta digital), app ou site dos bancos, correspondentes bancários, e lotéricas;
- A CPFL não executa qualquer serviço que exija depósito ou transferência prévia em conta bancária ou dinheiro em espécie. As cobranças são realizadas somente via fatura de energia;
- A CPFL possui convênio com empresas que podem oferecer serviços cobrados via conta de energia, com autorização da ANEEL. Esses serviços são contratados diretamente pelo cliente e a CPFL não lança cobranças sem autorização prévia.
Serviço
Canais de atendimento CPFL Paulista
Site: www.cpfl.com.br
App: CPFL Energia
WhatsApp: (19) 99908-8888
SMS: 27351
Call Center: 0800 010 1010 (ligação gratuita)
Outras dicas e orientações podem ser obtidas por meio do site da CPFL (CLICA AQUI).