A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com uma campanha em andamento para reforçar orientações e ajudar os clientes a identificar canais oficiais, reconhecer informações legítimas e realizar pagamentos com segurança, evitando golpes e fraudes on-line.

Em tempos em que mensagens, comunicados e até cobranças são disparados por muitas empresas para manter os clientes sempre bem informados, a CPL alerta que é necessário, em caso de dúvida, buscar confirmação direta pelos canais oficiais de atendimento da companhia. Uma dica é sempre desconfiar das mensagens com tom de urgência excessiva, solicitação de dados bancários ou pedidos de pagamento por meios não habituais.

Novo código de identificação

Segundo determinação da Aneel, agora o cliente tem novo número de identificação de ponto de consumo. A CPFL orienta que esta é uma das informações que podem ser consultadas na seção Fato ou Fake. Atualmente exibido nas contas como “Código de Instalação”, ele passará a ser apresentado como “Número da UC” (Unidade Consumidora), e contará com 15 dígitos.