30 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SEGURANÇA DIGITAL

CPFL Piratininga alerta clientes sobre golpes e fraudes on-line

Por Da redação | CPFL Piratininga
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Criada com IA
CPFL destaca a importância de cuidados simples para confirmar a autenticidade de cobranças e comunicações recebidas
CPFL destaca a importância de cuidados simples para confirmar a autenticidade de cobranças e comunicações recebidas

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga está com uma campanha em andamento para reforçar orientações e ajudar os clientes a identificar canais oficiais, reconhecer informações legítimas e realizar pagamentos com segurança, evitando golpes e fraudes on-line.

Em tempos em que mensagens, comunicados e até cobranças são disparados por muitas empresas para manter os clientes sempre bem informados, a CPL alerta que é necessário, em caso de dúvida, buscar confirmação direta pelos canais oficiais de atendimento da companhia. Uma dica é sempre desconfiar das mensagens com tom de urgência excessiva, solicitação de dados bancários ou pedidos de pagamento por meios não habituais.

Novo código de identificação 

Segundo determinação da Aneel, agora o cliente tem novo número de identificação de ponto de consumo. A CPFL orienta que esta é uma das informações que podem ser consultadas na seção Fato ou Fake. Atualmente exibido nas contas como “Código de Instalação”, ele passará a ser apresentado como “Número da UC” (Unidade Consumidora), e contará com 15 dígitos.

LEIA MAIS: 

A mudança ocorre automaticamente e não exige nenhuma ação por parte dos clientes. A leitura, o faturamento, a entrega da conta e os pagamentos continuarão ocorrendo normalmente durante toda a implementação desta mudança.

Proteja-se

Contra os golpes e fraudes há mecanismos que ajudam o cliente a se orientar e evitar dor de cabeça.

Nas contas

  • A conta recebida por e-mail é acessada com os 4 primeiros dígitos do seu CPF/CNPJ;
  • As contas são enviadas somente pelo contadigital@cpfl.com.br, não clique em links de outro remetente;
  • O acesso à segunda via simplificada ou completa das contas pelo site www.cpfl.com.br ou app CPFL Energia é apenas por meio do login e senha;
  • Pelo WhatsApp (19) 99908-8888 é possível pedir o código PIX Copia e Cola - para pagamento da conta. Clientes elegíveis também podem receber a segunda via por esse meio;
  • Confira os dados da distribuidora: CPFL Paulista: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CNPJ 33.050.196/0001- 88;
  • Se ainda tiver dúvidas se a conta é verdadeira, solicite a 2ª via no site da CPFL.

Pagamentos e cobranças

  • PIX: cada fatura possui um código PIX exclusivo, disponível em formato QR Code ou PIX Copia e Cola. A chave utilizada é aleatória e não está vinculada a CPF ou CNPJ. Não realize o pagamento da fatura por meio de chaves PIX do tipo CPF ou CNPJ;
  • A CPFL tem um canal exclusivo para cobranças no WhatsApp: (19) 99824-9967 e e-mail cobranca@cpfl.com.br;
  • Formas de pagamento da conta: PIX, cartão de crédito, PIX automático, PIX Open Finance (conta digital), app ou site dos bancos, correspondentes bancários, e lotéricas;
  • A CPFL não executa qualquer serviço que exija depósito ou transferência prévia em conta bancária ou dinheiro em espécie. As cobranças são realizadas somente via fatura de energia;
  • A CPFL possui convênio com empresas que podem oferecer serviços cobrados via conta de energia, com autorização da ANEEL. Esses serviços são contratados diretamente pelo cliente e a CPFL não lança cobranças sem autorização prévia.

Serviço

Canais de atendimento CPFL Paulista
Site: www.cpfl.com.br
App: CPFL Energia
WhatsApp: (19) 99908-8888
SMS: 27351
Call Center: 0800 010 1010 (ligação gratuita)
 
Outras dicas e orientações podem ser obtidas por meio do site da CPFL (CLICA AQUI).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários