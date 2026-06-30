Na quinta-feira (2), a partir das 10h, a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer Jundiaí (Abrapec) realiza a tradicional Festa Julina. O evento será marcado pela entrega de kits de inverno que serão entregues às pessoas em tratamento do câncer que são assistidas pela instituição.
A ação faz parte da campanha ‘Aqueça o Corpo e o Coração’ que tem como principal objetivo proporcionar mais qualidade de vida às pessoas em tratamento oncológico cadastradas pela Abrapec no município e na região.
Durante a Festa Julina, os participantes poderão desfrutar de diversas comidas típicas, como caldos, cachorro-quente, canjica, arroz-doce, milho cozido, pipoca, doces tradicionais, chá de gengibre e suco de uva quente. A programação contará ainda com apresentação do Coral Abrapec e sorteio de brindes.
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Kits de inverno
Ao todo, serão entregues 80 kits compostos por blusa de moletom, par de meias, cachecol, touca, par de luvas, bolsa com a logomarca da Abrapec, cesta básica, cesta de produtos de limpeza, suplementos nutricionais e os medicamentos mensais adquiridos e distribuídos pela instituição.
Com a queda das temperaturas, os pacientes em tratamento oncológico precisam de atenção especial à saúde, já que os medicamentos quimioterápicos costumam aumentar a sensibilidade ao frio, provocando sensações de formigamento e choques, principalmente nas mãos e nos pés.
Cuidados
O tratamento também pode provocar redução da imunidade, aumentando o risco de infecções respiratórias, como resfriados e sinusites. Para prevenir essas doenças, recomenda-se higienizar as mãos com frequência, evitar ambientes fechados e climatizados e não receber visitas que apresentem sintomas gripais.
Serviço
Festa Julina da Abrapec Jundiaí
Data: 02/07
Horário: A partir das 10h
Local: Sede da Abrapec - Rua Zacarias de Góes, 187 – Centro – Jundiaí/SP