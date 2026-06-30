Na quinta-feira (2), a partir das 10h, a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer Jundiaí (Abrapec) realiza a tradicional Festa Julina. O evento será marcado pela entrega de kits de inverno que serão entregues às pessoas em tratamento do câncer que são assistidas pela instituição.

A ação faz parte da campanha ‘Aqueça o Corpo e o Coração’ que tem como principal objetivo proporcionar mais qualidade de vida às pessoas em tratamento oncológico cadastradas pela Abrapec no município e na região.

Durante a Festa Julina, os participantes poderão desfrutar de diversas comidas típicas, como caldos, cachorro-quente, canjica, arroz-doce, milho cozido, pipoca, doces tradicionais, chá de gengibre e suco de uva quente. A programação contará ainda com apresentação do Coral Abrapec e sorteio de brindes.