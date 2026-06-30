A guerra começou no fim de fevereiro. No início de março, Jundiaí já tinha reajustes nos postos . Isso aconteceu antes da Petrobras, estatal que importa petróleo e vende de forma tabelada gasolina e diesel aos distribuidores, mexer em preços.

O mundo teve uma reviravolta expressiva durante a guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O conflito no Oriente Médio causou o fechamento do Estreito de Ormuz, via por onde é escoada a produção petrolífera das região, que corresponde a cerca de um terço da produção mundial. A guerra, porém, acabou. O petróleo voltou a níveis de preços pré-guerra, mas nos postos de combustíveis de Jundiaí não é observada essa queda, ao contrário do que aconteceu quando a guerra começou, visto que a alta de preços acontceu antes mesmo de reajuste nacional.

De lá para cá, a Petrobras aumentou os preços. No fim de maio, houve reajuste de R$ 0,48 por litro de gasolina, com suvenção de R$ 0,44 pelo Governo Federal. O combustível passou de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro para distribuidoras. Ainda em março, a estatal reajustou o diesel também, em R$ 0,38 por litro, após subvenção e isenção de impostos federais. Depois disso, houve redução em abril e junho.

Jundiaí

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a partir de levantamento semanal de preços, a gasolina comum era vendida pelo preço médio de R$ 6,17 o litro no meio de fevereiro. No início de março, passou a ser encontrada por R$ 6,57 em média. O auge aconteceu no início de abril, com o litro custando em média R$ 6,67. Na última semana, estava a R$ 6,48.

Já o diesel S10 custava em média R$ 6,24 nos postos de Jundiaí no meio de fevereiro. Em março, foram sucessivas altas, chegando a R$ 7,71 no fim do mês. O auge também foi no início de abril, quando o litro era encontrado pelo preço médio de R$ 7,76 na cidade. Durante maio e junho, os preços caíram e, na última semana, era encontrado pelo preço médio de R$ 7,10.