França e Suécia se enfrentam na terça-feira (30), às 18h, pelas 16 avos de final da Copa do Mundo, em confronto que abre a disputa por um lugar entre as dezesseis melhores seleções do torneio. As equipes chegam embaladas após eliminarem seus adversários nas oitavas de final.

A seleção francesa confirmou o favoritismo na fase anterior e tenta manter a boa campanha para seguir na luta pelo título. Do outro lado, a Suécia aposta na consistência defensiva e na força coletiva para surpreender e avançar à semifinal.

O duelo reúne duas equipes tradicionais do futebol internacional e promete equilíbrio do início ao fim. Uma vitória garante não apenas a classificação, mas também a chance de ficar mais perto da decisão do Mundial.