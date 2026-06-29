Pelo segundo ano consecutivo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí recebeu na última sexta-feira (26) o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’. A cerimônia de premiação oficial e entrega do certificado foi realizada no Centro TEA, em São Paulo. O presidente da Apae, Alessandro Mazzol, e a diretora-executiva, Suely Angelotti representaram a instituição no evento.
O selo é concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD-SP) e reconhece organizações que desenvolvem ações efetivas para ampliar a participação social, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas autistas.
A seleção foi conduzida pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PEIPTEA), com base em critérios como relevância da iniciativa, acessibilidade, potencial de replicação, sustentabilidade das ações e clareza das informações apresentadas.
Para a diretoria da Apae de Jundiaí, o selo é o reflexo de um esforço coletivo e diário realizado por profissionais altamente qualificados, voluntários e, principalmente, a confiança das famílias dos assistidos. “Este reconhecimento valida que o caminho escolhido pela nossa equipe técnica e de gestão está correto. Nossa missão diária é derrubar barreiras sociais, capacitar continuamente os colaboradores e oferecer um atendimento humanizado e de excelência. Esse prêmio pertence a toda a comunidade de Jundiaí que apoia a nossa causa", afirmou o presidente da Apae de Jundiaí, Alessandro Mazzola.
Sobre o prêmio
Em sua segunda edição, o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’ consolidou-se como a principal honraria do Estado de São Paulo voltada à eliminação de barreiras e promoção da cidadania para pessoas autistas. O prêmio incentiva o desenvolvimento de ações sustentáveis e de longo prazo no âmbito público, privado e no terceiro setor, servindo de modelo para outros municípios.
O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, destacou que o selo representa um reconhecimento às instituições que transformam o compromisso com a inclusão em ações concretas. “Cada instituição reconhecida hoje demonstra que a inclusão se constrói com atitudes, planejamento e compromisso permanente. O selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’ valoriza iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas autistas e de suas famílias, além de incentivar que mais organizações adotem práticas acessíveis, acolhedoras e inclusivas em todo o estado de São Paulo”, afirmou.