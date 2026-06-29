Pelo segundo ano consecutivo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jundiaí recebeu na última sexta-feira (26) o selo ‘Amigo da Pessoa com TEA’. A cerimônia de premiação oficial e entrega do certificado foi realizada no Centro TEA, em São Paulo. O presidente da Apae, Alessandro Mazzol, e a diretora-executiva, Suely Angelotti representaram a instituição no evento.

O selo é concedido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD-SP) e reconhece organizações que desenvolvem ações efetivas para ampliar a participação social, a autonomia e a qualidade de vida das pessoas autistas.

A seleção foi conduzida pelo comitê gestor do Plano Estadual Integrado para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (PEIPTEA), com base em critérios como relevância da iniciativa, acessibilidade, potencial de replicação, sustentabilidade das ações e clareza das informações apresentadas.