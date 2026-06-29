A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, realiza no dia 28 de julho o workshop ‘NR-1: Transformando Exigências Legais em Produtividade’. A capacitação é voltada a empresários, gestores, profissionais de Recursos Humanos e demais interessados em compreender como as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) podem ser aplicadas de forma estratégica no ambiente corporativo.

A condução do workshop será da palestrante Zaida Goulart. A proposta do encontro é apresentar uma visão prática sobre a NR-1, mostrando que a adequação à legislação vai além do cumprimento de uma obrigação legal. O objetivo é demonstrar como as empresas podem utilizar as novas diretrizes para fortalecer a gestão, promover ambientes de trabalho mais saudáveis e aumentar a produtividade.

O conteúdo também destacará aspectos focados em estratégias de negócios, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, oferecendo aos participantes uma visão prática e aplicável à realidade das empresas.