A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Jundiaí, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomercio) de Jundiaí e Região, realiza no dia 28 de julho o workshop ‘NR-1: Transformando Exigências Legais em Produtividade’. A capacitação é voltada a empresários, gestores, profissionais de Recursos Humanos e demais interessados em compreender como as atualizações da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) podem ser aplicadas de forma estratégica no ambiente corporativo.
A condução do workshop será da palestrante Zaida Goulart. A proposta do encontro é apresentar uma visão prática sobre a NR-1, mostrando que a adequação à legislação vai além do cumprimento de uma obrigação legal. O objetivo é demonstrar como as empresas podem utilizar as novas diretrizes para fortalecer a gestão, promover ambientes de trabalho mais saudáveis e aumentar a produtividade.
O conteúdo também destacará aspectos focados em estratégias de negócios, gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional, oferecendo aos participantes uma visão prática e aplicável à realidade das empresas.
O evento será realizado na sede da CDL Jundiaí, localizada na rua Senador Fonseca, 651, no Centro. A recepção dos participantes terá início às 8h, com café de boas-vindas, e a programação começará às 8h30.
As vagas são limitadas. As inscrições são on-line (CLICA AQUI).