Com o objetivo de aprimorar a experiência de viagem dos passageiros e oferecer mais conectividade durante o trajeto, a TIC Trens inicia, nesta segunda-feira (29), a fase de testes do sistema de Wi-Fi gratuito embarcado nos trens da Linha 7-Rubi.
Nesta primeira etapa, o serviço estará disponível exclusivamente no trem de prefixo D707, que participará de um projeto piloto com duração de 30 dias. Durante esse período, os passageiros poderão acessar gratuitamente a internet enquanto viajam.
Ao longo da fase de testes, serão monitorados aspectos como estabilidade da conexão, cobertura do sinal, desempenho da rede e comportamento do sistema em diferentes condições operacionais. Os resultados dessa avaliação servirão de base para a expansão do serviço de Wi-Fi gratuito embarcado para os demais trens da Linha 7-Rubi.
“O mundo está cada vez mais conectado e o transporte sobre trilhos também acompanha essa transformação. É no deslocamento diário que muitos passageiros aproveitam para adiantar questões que podem ser resolvidas on-line ou acompanhar conteúdos de entretenimento. A conectividade tem potencial para transformar o tempo de viagem em um período ainda mais útil e é isso que queremos avaliar nesta fase de testes”, destaca Pedro Moro, diretor-presidente da TIC Trens.
Como acessar a rede
O serviço de Wi-Fi gratuito embarcado opera de forma segura e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Para utilizar, basta conectar o dispositivo à rede TICTrens WiFi. Após a conexão, a página de acesso será exibida automaticamente. Caso isso não ocorra, o passageiro poderá abrir qualquer navegador de internet para iniciar o processo.
Na tela inicial, é necessário selecionar a opção “Cadastre-se”, concordar com os termos de uso e preencher as informações solicitadas, como nome completo, e-mail, data de nascimento e demais dados requeridos. Em seguida, basta clicar em “Conectar” para começar a navegar.