Com o objetivo de aprimorar a experiência de viagem dos passageiros e oferecer mais conectividade durante o trajeto, a TIC Trens inicia, nesta segunda-feira (29), a fase de testes do sistema de Wi-Fi gratuito embarcado nos trens da Linha 7-Rubi.

Nesta primeira etapa, o serviço estará disponível exclusivamente no trem de prefixo D707, que participará de um projeto piloto com duração de 30 dias. Durante esse período, os passageiros poderão acessar gratuitamente a internet enquanto viajam.

Ao longo da fase de testes, serão monitorados aspectos como estabilidade da conexão, cobertura do sinal, desempenho da rede e comportamento do sistema em diferentes condições operacionais. Os resultados dessa avaliação servirão de base para a expansão do serviço de Wi-Fi gratuito embarcado para os demais trens da Linha 7-Rubi.