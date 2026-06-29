A certificação foi anunciada durante a cerimônia do IV Prêmio Qualidade da Informação 2026, realizada em Brasília. Para alcançar a nota máxima, os municípios precisam obter mais de 95% de conformidade em uma série de critérios que avaliam a qualidade dos dados enviados ao Governo Federal. Neste ano, 930 municípios brasileiros atingiram esse nível de excelência.

A Prefeitura de Jundiaí conquistou nota A no Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (ICF), reconhecimento concedido pelo Tesouro Nacional aos entes públicos que se destacam pela precisão, consistência e transparência das informações enviadas ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O indicador integra o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, elaborado pelo Tesouro Nacional, que realiza mais de 200 verificações para avaliar aspectos como precisão, integridade, consistência e confiabilidade das informações prestadas pelos estados e municípios.

O secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, destacou a importância da conquista. “Receber a nota A do Tesouro Nacional demonstra a seriedade e o comprometimento das equipes técnicas da Prefeitura com a qualidade das informações prestadas. Esse reconhecimento reflete um trabalho contínuo de responsabilidade fiscal, transparência e aprimoramento dos processos de gestão, garantindo dados confiáveis que contribuem para o planejamento e a sustentabilidade das contas públicas do município”, afirmou.

A premiação promovida pelo Tesouro Nacional tem como objetivo incentivar a melhoria contínua da qualidade das informações contábeis e fiscais dos entes federativos, fortalecendo a transparência e a governança na administração pública brasileira.