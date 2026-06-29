O domingo (28) foi de celebração, integração e incentivo à qualidade de vida no Parque da Cidade. Em comemoração aos 30 anos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), que desde 2025 é uma política pública permanente na cidade, alunos, familiares, profissionais e voluntários participaram de uma caminhada que integra a programação do ano celebrativo do programa, reforçando seu papel na promoção da inclusão por meio do esporte em Jundiaí.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), começou com uma cerimônia de homenagem aos professores que fizeram e fazem parte da trajetória do Peama desde sua criação, em março de 1996. Em seguida, os participantes percorreram o trajeto em clima de confraternização, reforçando os valores de inclusão, convivência e promoção da saúde que norteiam o programa.