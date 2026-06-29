O domingo (28) foi de celebração, integração e incentivo à qualidade de vida no Parque da Cidade. Em comemoração aos 30 anos do Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (Peama), que desde 2025 é uma política pública permanente na cidade, alunos, familiares, profissionais e voluntários participaram de uma caminhada que integra a programação do ano celebrativo do programa, reforçando seu papel na promoção da inclusão por meio do esporte em Jundiaí.
A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), começou com uma cerimônia de homenagem aos professores que fizeram e fazem parte da trajetória do Peama desde sua criação, em março de 1996. Em seguida, os participantes percorreram o trajeto em clima de confraternização, reforçando os valores de inclusão, convivência e promoção da saúde que norteiam o programa.
Presente no evento, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do Peama para a cidade e anunciou novos investimentos voltados à inclusão. “O grande presente para o Peama será entregue em setembro, com a inauguração da piscina adaptada do Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca, o Bolão. Também vamos retomar as atividades de dança na Sala 14 e seguir investindo em ações que promovam a inclusão em toda a cidade”, afirmou.
O prefeito também destacou outras iniciativas da administração voltadas às pessoas com deficiência, como a implantação do Jardim Sensorial no Mundo das Crianças e a entrega do Centro Integrado Girassóis, além de ressaltar a importância do trabalho voluntário desenvolvido em parceria com o poder público.
A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, que participou da implantação do programa há três décadas, lembrou que o Peama transforma vidas diariamente. “As comemorações acontecem todos os dias. Basta olhar para cada aluno, para cada família e perceber os resultados desse trabalho. O programa nasceu de muito estudo, saiu da teoria para a prática e consolidou um atendimento único. Hoje, nosso desafio é ampliar o acesso, atender cada vez mais pessoas e reduzir a fila de espera, sempre mantendo a qualidade do atendimento.”
A diretora do Departamento de Esporte Adaptado da Smel, Vanessa Patrícia Rancolletta, explicou que a caminhada integra uma série de ações comemorativas ao longo de 2026. “Consideramos este o ano comemorativo do Peama. São muitas conquistas e lutas ao longo desses 30 anos. Pensamos em um evento que reunisse toda a comunidade com uma caminhada representa exatamente isso: unir pessoas por meio da atividade física em um momento de celebração.”
Histórias de transformação
Entre os participantes estava Claudete Machado de Oliveira, aluna do Peama há 27 anos. “Participar do Peama é um grande orgulho. Em primeiro lugar vem a saúde, mas também as competições e, principalmente, o carinho dos professores. O Peama é como uma família para nós. Eles mudam a vida de cada um.” Atualmente, Claudete participa das modalidades de natação, atletismo e arremessos de peso, disco e dardo.
A mãe da aluna Giovanna, Amanda Fonseca, também destacou o impacto do programa no desenvolvimento da filha. “A Giovanna aprendeu a andar de bicicleta no Peama, algo que não conseguíamos ensinar em casa. Ela também evoluiu muito na natação, participa da dança, do karatê e já fez ciclismo. Aqui eles enxergam as potencialidades de cada criança, e não suas limitações. O Peama é essencial para a vida dela e, consequentemente, para toda a nossa família.”
O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara do Vereadores, Edicarlos Vieira, do assessor de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Caio Ribeiro Daniel, além de alunos, familiares, voluntários, profissionais, apoiadores e demais integrantes da comunidade, que celebraram juntos as três décadas de história do programa.