Um novo sistema para captar água diretamente da umidade do ar foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em colaboração com o Instituto Granado de Tecnologia da Poliacrilonitrila (IGTPAN), instituição privada de pesquisa localizada em Jacareí (SP). A tecnologia utiliza um polímero superabsorvente produzido a partir de resíduos têxteis reciclados, capaz de capturar vapor de água da atmosfera e liberá-lo posteriormente como água líquida.

Descrito em dezembro na revista NPJ Clean Water, o sistema baseia-se em módulos chamados hidrocélulas. Eles funcionam como “esponjas” que adsorvem a umidade do ar – ou seja, retêm as moléculas de vapor d’água presas apenas em sua superfície, diferentemente da absorção comum, em que o líquido penetra no interior do material. Depois, o sistema converte a umidade capturada em água líquida por meio de aquecimento moderado. Em testes experimentais realizados ao longo de quase um ano, o protótipo produziu entre 4 e 6 litros de água por dia, com consumo energético relativamente baixo.

“A abordagem pode constituir uma alternativa descentralizada para o abastecimento de água em regiões áridas e semiáridas, onde fontes convencionais, como aquíferos ou dessalinização, são frequentemente limitadas por elevados custos energéticos e demandas de infraestrutura”, afirma a pesquisadora Valquiria Campos, professora do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp em Sorocaba e autora correspondente do artigo.