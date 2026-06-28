O Bom Prato Jundiaí costuma funcionar das 7h às 9h para o café da manhã, das 10h às 14h para almoço e das 17h às 19h no jantar. Na segunda-feira (29), porém, excepcionalmente por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o funcionamento será das 10h30 às 13h. Esse horário especial de funcionamento se estende a todas as unidades do Programa Bom Prato no estado, tanto nas unidades com refeições servidas no salão quanto naquelas que oferecem marmitas.

O horário de início do atendimento do Bom Prato Móvel no almoço será mantido às 11h. No período da noite, o atendimento permanecerá normalmente a partir das 17h. Porém, caso a partida seja prorrogada, as unidades poderão adequar o início do atendimento do jantar para garantir a organização do serviço. Nessa situação, o atendimento ao público começará às 17h30 e os usuários que estiverem na fila serão previamente informados sobre eventual alteração no horário.

Atualmente, o programa conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Recentemente, foram entregues 25 novas unidades, sendo 21 caminhões do BPM e quatro refeitórios.