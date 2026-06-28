A rotina de treinos iniciada ainda na primeira infância transformou-se em resultados expressivos para a jovem nadadora Catarina Di Fiore Cascioli. Aos 10 anos, a atleta de Jundiaí foi um dos destaques do Campeonato Paulista Petiz de Inverno, disputado entre os dias 19 e 21 de junho, no Clube Gran São João, em Limeira, ao conquistar dois títulos estaduais e um vice-campeonato.

Catarina foi campeã nos 100 metros livre, com o tempo de 1min06s57, e nos 100 metros medley, marcando 1min18s43. Ela também terminou na segunda colocação nos 100 metros borboleta, com o tempo de 1min16s03, encerrando a competição entre os principais nomes da categoria.

A relação da atleta com a natação começou muito cedo. Ela entrou na piscina aos três anos de idade e, segundo conta, tudo começou como uma brincadeira. “Eu gostava muito de brincar na água. Depois fui aprendendo a nadar, participei das primeiras competições e acabei me apaixonando pelo esporte”, relembra.