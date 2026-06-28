A rotina de treinos iniciada ainda na primeira infância transformou-se em resultados expressivos para a jovem nadadora Catarina Di Fiore Cascioli. Aos 10 anos, a atleta de Jundiaí foi um dos destaques do Campeonato Paulista Petiz de Inverno, disputado entre os dias 19 e 21 de junho, no Clube Gran São João, em Limeira, ao conquistar dois títulos estaduais e um vice-campeonato.
Catarina foi campeã nos 100 metros livre, com o tempo de 1min06s57, e nos 100 metros medley, marcando 1min18s43. Ela também terminou na segunda colocação nos 100 metros borboleta, com o tempo de 1min16s03, encerrando a competição entre os principais nomes da categoria.
A relação da atleta com a natação começou muito cedo. Ela entrou na piscina aos três anos de idade e, segundo conta, tudo começou como uma brincadeira. “Eu gostava muito de brincar na água. Depois fui aprendendo a nadar, participei das primeiras competições e acabei me apaixonando pelo esporte”, relembra.
Mesmo jovem, Catarina demonstra maturidade ao falar sobre as conquistas. Ela afirma que o resultado foi consequência de meses de dedicação e de uma preparação cuidadosa para o campeonato. “Fiquei muito feliz e emocionada. Pensei em todo o esforço dos treinos e em todas as pessoas que me ajudaram a chegar até ali. Foi um sonho realizado.”
A nadadora conta que chegou ao Estadual confiante, mas sem imaginar que voltaria para casa com dois títulos paulistas. “Eu acreditava que poderia ficar entre as primeiras colocadas porque estava preparada, mas conquistar dois títulos e um vice-campeonato foi um resultado que me surpreendeu.”
Segundo Catarina, nenhuma das provas foi tranquila. O equilíbrio entre as competidoras exigiu concentração do início ao fim. “Todas as meninas estavam muito bem preparadas e em cada prova eu precisei dar o meu melhor”, afirma.
A preparação para o Paulista envolveu treinos intensos e disciplina fora das piscinas. Além das orientações dos treinadores, a atleta seguiu um planejamento nutricional e cuidou do descanso para chegar em boas condições à competição.
“Treinei bastante, segui todas as orientações dos meus treinadores e também do meu nutricionista, fazendo tudo direitinho, passo a passo. Além disso, cuidei do descanso e mantive o foco durante toda a preparação”, conta.
O momento mais marcante, segundo ela, aconteceu após a última prova. Ao sair da água, veio a sensação de dever cumprido. “Quando terminei de nadar percebi que todo o esforço, dedicação e preparação tinham valido a pena.”
Para a família, a paixão da filha pela natação surgiu naturalmente. Os pais lembram que ela sempre demonstrou entusiasmo pelas atividades na água e que, com o passar dos anos, esse interesse se transformou em comprometimento com os treinos e as competições.
Eles destacam que o apoio à rotina esportiva vai além dos resultados. Acompanham de perto a preparação, incentivam a disciplina e procuram dar todo o suporte para que Catarina concilie o esporte com os estudos e a infância.
Outro aspecto que chama a atenção dos pais é a dedicação da atleta dentro e fora das piscinas. Segundo a família, a disposição para aprender, ouvir orientações e buscar evolução constante faz parte da personalidade da jovem nadadora.
Ver Catarina subir ao pódio três vezes em um Campeonato Paulista foi um momento de grande emoção para toda a família. As medalhas representam o reconhecimento de anos de dedicação e reforçam o potencial da atleta, que, aos 10 anos, já começa a construir uma trajetória promissora na natação paulista.